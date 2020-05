Kỳ cuối: Đảng bộ TP Thanh Hóa qua các kỳ đại hội

Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XVIII (2005-2010)

Từ ngày 5 đến ngày 9-9-2005, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thành ủy. Đây là đại hội đảng bộ cấp thành phố, huyện, thị xã đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Dự đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho hơn 11.000 đảng viên của 103 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2005-2010: “Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của đô thị tỉnh lỵ, tạo sức bật mới để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xác định rõ các chương trình và các công trình trọng điểm để tập trung đầu tư có hiệu quả; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng ý thức văn minh đô thị làm nền tảng tinh thần cho phát triển toàn diện, giữ vững kỷ cương, làm tốt công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2015”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 39 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư. Đồng chí Hoàng Văn Hoằng được bầu lại làm Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi làm Phó Bí thư (Chủ tịch UBND thành phố).

Trong nhiệm kỳ, tháng 7-2007, đồng chí Nguyễn Xuân Phi được tỉnh điều động về làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền thay đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi về tỉnh nhận công tác khác. Tháng 10-2007, đồng chí Nguyễn Xuân Phi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XIX (2010-2015)

Từ ngày 22 đến 24-6-2010, Đảng bộ TP Thanh Hóa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2010-2015). Dự đại hội có 298 đại biểu, là những đảng viên ưu tú được 132 đảng bộ, chi bộ trực thuộc bầu ra, đại diện cho hơn 14.000 đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể của toàn đảng bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 như sau: “Phát huy mạnh mẽ lợi thế so sánh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thành phố với tinh thần “Tăng tốc - Kỷ cương - Phát triển bền vững”, làm đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh; gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang, mở rộng đô thị theo quy hoạch, tạo sự chuyển biến rõ nét về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, từng bước xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và dịch vụ của cả tỉnh; đồng thời phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe của vùng Nam Bắc bộ và Bắc Trung bộ; là đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I vào năm 2013”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 47 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Hoàng Văn Hoằng làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Nguyễn Xuân Phi làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 11-2010, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Thành ủy khóa XIX, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy phụ trách công tác chính quyền; tháng 3-2011 được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 11-2013, đồng chí Nguyễn Tư Khánh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực thay đồng chí Nguyễn Văn Ngọc nghỉ hưu.

Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX (2015 - 2020)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2015. Dự đại hội có 299 đại biểu từ 90 tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên đảng bộ thành phố. Đại hội là một trong 4 đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã xác định chủ đề: “Nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tranh thủ thời cơ, phát huy thế mạnh; năng động, sáng tạo; phấn đấu năm 2020 TP Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” và phương châm hành động trong nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - kỷ cương - dân chủ - trách nhiệm”.

Đại hội bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi được bầu lại làm Bí thư Thành ủy; các đồng chí Đào Trọng Quy được bầu lại làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Nguyễn Tư Khánh làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Như Huệ làm Phó Bí thư Thành ủy.

Ngày 11-5-2017, đồng chí Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố được tỉnh điều động nhận công tác khác. Ngày 11-1-2018, đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên được tỉnh luân chuyển về thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền; ngày 24-1-2018, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố; ngày 14-1-2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy, thay đồng chí Nguyễn Xuân Phi nghỉ hưu.

Ngày 26-2-2020, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được tỉnh điều động về thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư phụ trách chính quyền; ngày 9-3-2020 được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

T.V (biên soạn)