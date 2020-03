Làm tốt công tác cán bộ - “đánh chìa khóa” mở nhiều “cánh cửa”

Kỳ 4: Để chặn đứng những sự xuyên tạc nhằm chống đối, phá hoại

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành thực hiện công tác kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới. Ảnh: Việt Linh

Thực tế, trước bất kỳ vấn đề gì không trọn vẹn về công tác cán bộ xảy ra, đặc biệt với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội chính trị đều tìm mọi cách chống phá. Chúng ra rả xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng, cắt ghép sai sự thật nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động chống phá, rắp tâm lật đổ... Làm tốt công tác cán bộ cũng là một trong những giải pháp triệt tiêu sự chống phá điên cuồng, hằn học, ác ý này...

Nhận diện những thủ đoạn chống phá...

Không phải trước kỳ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị mới tung ra ào ạt những ý kiến - quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo, chắp vá sai lệch bản chất... nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Thực tế, chưa bao giờ và chưa khi nào chúng từ bỏ những dã tâm, hằn học, âm mưu thâm độc, thủ đoạn xấu xa, đớn hèn nhằm chống phá đất nước ta trên mọi lĩnh vực, mọi lúc, mọi nơi, nhất là trên không gian mạng, khi các thiết bị di động cầm tay dễ dàng kết nối internet - “ngôi nhà chung toàn cầu” – ngày càng trở nên phổ biến.

Nhìn chung, không khó để nhận ra thủ đoạn của những kẻ chống phá, bất mãn với những “bổn cũ soạn lại”, những luận điệu “bình mới rượu cũ” nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, nham hiểm hơn, như tìm mọi cách bôi nhọ, hạ thấp và tiến tới phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới (năm 1986) đến nay. Chúng còn xằng bậy nói rằng, những thành tựu của đổi mới nếu có cuối cùng cũng chỉ “chui vào túi của bọn độc tài”, quan tham, còn nhân dân không được thụ hưởng điều gì... Chúng xảo quyệt “lập lờ đánh lận con đen”, đưa ra những hạn chế, khiếm khuyết liên quan đến quá trình lãnh đạo của Đảng, nêu ra những bất cập, khó khăn trong công cuộc đổi mới đất nước, những sai phạm trong công tác cán bộ, những vụ tham nhũng bị triệt phá... để rồi quy kết, chụp mũ, la lối rằng tham nhũng là bản chất của chế độ ta, sự tồn tại của Đảng là căn nguyên dẫn đến mọi trì trệ, yếu kém, sai lầm...

Thực tế, không phải các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị không biết hoặc thiếu thông tin về tình hình đất nước, về những việc mà Đảng ta làm được, nhưng chúng cố tình hiểu sai, cố tình bóp méo, “bôi đen”, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; cố tình nói xấu, vu khống, “thổi phồng”, “bơm căng” các khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Tất cả những âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài mà chúng cố tình tạo dựng ấy chỉ nhắm đến mục đích cuối cùng là làm sai lệch những giá trị thực, tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng.

Đặc biệt, với những hạn chế, yếu kém, sai phạm trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị luôn tận dụng triệt để, nhân thời cơ ấy dồn sức chống phá bằng mọi cách có thể, đặc biệt là với những thông tin sai sự thật. Đó là những vấn đề nhiều người quan tâm, dễ gây bức xúc, dễ lan truyền, nhất là trên không gian mạng. Chúng dựng chuyện, xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo... rồi quy chụp nói xấu Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ biết tham nhũng, làm tổn hại đất nước... với mục đích cuối cùng là nhằm gây rối an ninh trật tự, “bất tuân dân sự”, phá hoại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ta; kích động, kêu gọi bạo động, lật đổ...

Lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đang diễn ra quyết liệt, cẩn trọng, nghiêm túc, khách quan, không có vùng cấm, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân; chúng không ngượng mồm vu khống rằng, đó là “cuộc chiến phe phái”, “thanh trừng nội bộ”, “trả thù cá nhân”... Chúng xoáy vào những vụ “đại án”, những cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật để nói xấu, bôi nhọ, kích động dư luận... nhằm làm nhiễu loạn thông tin, khiến những ai không có đủ trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm có thể tin theo, hoang mang, dao động.

Trên thực tế, việc chống tham nhũng là việc mà bất kỳ quốc gia nào, thể chế chính trị nào cũng phải đối mặt và không ít nguyên thủ các nước trên thế giới đã vướng vòng lao lý vì tham nhũng. Thế nhưng, khi mà quyết tâm của toàn Đảng ta ra sức chỉnh đốn, làm trong sạch nội bộ, cắt bỏ những “mầm bệnh”, “ung nhọt”, “khối u” để “cơ thể” khỏe mạnh thì chúng lại ra sức xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng... Nhưng không vì thế mà chúng ta chùn tay trong cuộc chiến chống tham nhũng, trái lại càng cần làm quyết liệt hơn, để bộ máy ngày càng trong sạch, đội ngũ cán bộ ngày càng đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm gánh vác trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm

Lẽ thường, không có sự hoàn hảo tuyệt đối ở trên đời, trong mọi lĩnh vực, với mọi quốc gia. Thế nên, những sai phạm, lỗi lầm diễn ra trong cuộc sống là điều dễ hiểu, do trình độ cán bộ hạn chế, thiếu kinh nghiệm; do chủ quan, thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm... Nhưng với những sai phạm do cơ chế, do cố tình làm sai, do thoái hóa, biến chất, do việc kiểm tra, giám sát bị buông lỏng thì cần thiết phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, thậm chí phải xử lý nghiêm minh, thích đáng, “không có vùng cấm”. Có như thế, công tác cán bộ mới dần được hoàn thiện, không tái phát những khuyết tật, gieo rắc, lây lan những “ung nhọt” làm suy yếu “cơ thể”.

Chiều 12-10-2019, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII (tháng 1-2016) đến nay, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; 14 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 1 nguyên Phó Thủ tướng, 5 bộ trưởng và nguyên bộ trưởng, 2 Bí thư Tỉnh ủy, 5 nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 17 tướng lĩnh. Một số cán bộ cấp cao đã bị xử lý hình sự...

“Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói. Trước những “bài học sâu sắc, đắt giá” như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng Ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường... Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, “phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất!”.

Ngày 10-1-2020, thông tin từ hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 cho biết, tới tháng 1-2020, đã có 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên bị kỷ luật. Trong số đảng viên bị kỷ luật, có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, gồm: 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 21 Ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 38 sĩ quan trong lực lượng công an, quân đội (cấp tướng là 23 người).

Con số thống kê ấy thể hiện sự quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ta. Quyết tâm ấy sẽ không thể dừng lại, bởi đòi hỏi chính đáng từ nhân dân về một bộ máy trong sạch, vững mạnh, về một đất nước công bằng, dân chủ. Và quyết tâm ấy cũng là thể hiện cố gắng của Đảng ta - Đảng của dân, do dân, vì dân - trong việc ngày càng làm sạch, làm mạnh bản thân mình, dù có phải chấp nhận những dằn vặt, đớn đau khi “trị bệnh”. Có như thế, Đảng duy nhất cầm quyền mới tiếp tục vững vàng lãnh đạo đất nước ta đạt thêm những thành tựu mới, giúp đất nước phát triển vững bền, được bạn bè quốc tế thừa nhận, vị nể, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

“Chỉ có đội ngũ cán bộ cấp ủy đủ tiêu chuẩn mới đủ khả năng tổ chức thực hiện thật tốt đường lối của nhiệm kỳ mới. Thành trì xã hội chủ nghĩa cả hệ thống Đông Âu ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu... Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngày 25-12-2019.

***

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng là để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để làm trong sạch, vững mạnh hệ thống chính trị, để góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, giúp Đảng lãnh đạo đất nước phát triển cường thịnh, vững bền, hội nhập tự tin, khẳng định vị thế của đất nước với bạn bè thế giới. Khi kiên quyết xử lý các cán bộ sai phạm, dù ở bất kỳ cấp nào, khi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả, đó cũng là một trong những phương cách làm triệt tiêu sự chống phá điên cuồng, hằn học, ác ý của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị, bất mãn, hận thù...

Nguyễn Tri Thức

Kỳ cuối:“Đúng vai, thuộc bài” và những “cánh cửa” mở ra.