Kỳ 3 Đảng bộ TP Thanh Hóa qua các kỳ đại hội

Trong nhiệm kỳ, đảng bộ và nhân dân thành phố được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. TP Thanh Hóa cũng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định nâng cấp lên đô thị loại II (ngày 29-4-2004).

Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV (1991-1996)

Tháng 4-1991 đảng bộ thị xã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 1991-1995. Tham dự đại hội có 303 đại biểu đại diện cho 8.578 đảng viên ở 134 cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Lê Huy Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội quyết nghị: Tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới; đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định và nâng dần mức sống cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, lập lại kỷ cương; từng bước xây dựng thị xã “giàu về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống”. Đại hội xác định cơ cấu kinh tế của thị xã là: Công nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp), thương nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Cơ cấu đó được đan kết nhau trong các thành phần kinh tế.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Thịnh được bầu làm Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm làm phó Bí thư Thường trực và đồng chí Mai Văn Minh làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Trong nhiệm kỳ này, thị xã Thanh Hóa đã được Chính phủ ra Quyết định nâng cấp lên thành phố vào ngày 1-5-1994.

Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XVI (1996-2000)

Sáng 29-3-1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 1996-2000 đã khai mạc trọng thể tại hội trường lớn của Thành ủy. Dự đại hội có 251 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ chung của thành phố trong giai đoạn 1996-2000 là: “Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công cuộc đổi mới trọng tâm là phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều thành phần theo hướng CNH, HĐH. Tập trung củng cố và xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo kỷ cương, công bằng xã hội, tiếp tục xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh...”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm được bầu làm Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thắng làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Mai Văn Minh làm Phó Bí thư (phụ trách chính quyền).

Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XVII (2000-2005)

Từ ngày 11 đến 13-12-2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tổ chức trọng thể. Dự đại hội có 180 đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 đảng viên sinh hoạt tại 103 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2001-2005: “Phát huy cao độ truyền thống, những tiềm năng về vốn, lao động, trí tuệ và khoa học - kỹ thuật; tiếp tục đổi mới đẩy mạnh CNH, HĐH, tập trung đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Từng bước giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về văn hóa - xã hội, trọng tâm là xây dựng nền văn hóa mới, giải quyết việc làm và tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu năm 2001, đảng bộ thành phố đạt và giữ danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; đến năm 2005, thành phố được nâng cấp lên đô thị loại 2”. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2001-2005, gồm 33 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu làm Bí thư Thành ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Tường Hỷ được bầu làm Phó Bí thư.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XVII :

Tháng 9-2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về làm Bí thư Thành ủy thay đồng chí Nguyễn Đức Thắng được điều động về Tỉnh ủy công tác.

Tháng 4-2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn về làm Phó Bí thư Thành ủy phụ trách chính quyền và được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 5-2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về làm Bí thư Thành ủy thay đồng chí Nguyễn Văn Lợi được điều động về tỉnh công tác.

Đồng chí Lưu Ngọc Trung được bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (thay đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn nghỉ hưu).

Trong nhiệm kỳ, đảng bộ và nhân dân thành phố được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. TP Thanh Hóa cũng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định nâng cấp lên đô thị loại II (ngày 29-4-2004).

(Còn nữa)

T.V (biên soạn)