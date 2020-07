Kiên quyết loại bỏ biểu hiện lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Phiên tòa xét xử các bị cáo có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Quốc Hương

Hiện nay, trong bộ máy công quyền, đa phần cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ diễn ra trên nhiều lĩnh vực, với những thủ đoạn rất tinh vi. Có người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái nhằm chiếm đoạt tài sản (cá nhân, tổ chức, Nhà nước), làm sai lệch kết quả hoặc thông tin nào đó,... để trục lợi cá nhân.

Làm rõ những hành vi sai phạm

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2 khu đô thị Đông Hải, Nguyễn Văn Đức và Dương Văn Trung là cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa trao đổi, hướng dẫn và thỏa thuận với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đã được lập biên bản kiểm kê để sửa chữa, ghi nhận hoa màu là lúa và rau ngổ. Sau đó tẩy xóa 38 biên bản kiểm kê thực tế hoa màu từ lúa thành hoa ly củ để tăng tiền chênh lệch đền bù đất, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Trước những sai phạm trên, ngày 13-3-2019 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Dương Văn Trung về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Để có thể “rút ruột” hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước, Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa) đã cấu kết với cán bộ cấp dưới lập chứng từ khống, gây ra hàng loạt các sai phạm trong lĩnh vực thu chi ngân sách, việc xét giao đất ở. Tại biên bản kết luận của đoàn thanh tra huyện Hoằng Hóa trong thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại xã Hoằng Hải, đơn vị này đã phát hiện ra 12 sai phạm với tổng số tiền phải thu hồi là trên 530 triệu đồng. Trong đó, có một số sai phạm nghiêm trọng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn và danh nghĩa tập thể để vay 586 triệu đồng của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Anh Thế, sử dụng vào mục đích cá nhân; dựng chứng từ khống chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho 4 thôn (mỗi thôn 50 triệu đồng) nhưng trên thực tế số tiền 200 triệu đồng đã được ông Tuấn và cán bộ cấp dưới bỏ túi; lập hồ sơ giả tháo dỡ nhà UBND xã (cũ) và nhà văn hóa thôn Trung Thượng để rút tiền ngân sách hơn 200 triệu đồng... Từ những sai phạm nêu trên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ra Quyết định số 246/QĐ-UBND kỷ luật cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn.

Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn). Qua điều tra, bước đầu xác định trong các năm 2011, 2012, 2013 một số cán bộ của UBND phường Quảng Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi thu tiền đất ở cao hơn so với định giá của UBND huyện Quảng Xương (lúc đó phường Quảng Châu thuộc huyện Quảng Xương) tại mặt bằng số 61 của phường Quảng Châu, gây thiệt hại cho các hộ dân mua đất với tổng số tiền 493 triệu đồng.

Không có vùng cấm, không để hạ cánh an toàn

Nhận thức sâu sắc nguy cơ lớn từ hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ, trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước; đặc biệt kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn thư; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái nhiệm vụ được giao. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 50 đối tượng bị khởi tố, bắt giam và đưa ra xét xử các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái nhiệm vụ được giao, trong số này đa phần là cán bộ, công chức thuộc UBND các huyện, xã. Đáng chú ý, trong số nhiều vụ án lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn mới khởi tố, có nhiều bị can dù hành vi phạm tội đã diễn ra từ giai đoạn trước, nhưng thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta: Không có vùng cấm, không để hạ cánh an toàn, mọi hành vi cố ý làm trái các quy định Nhà nước hoặc dù không cố ý nhưng thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng, đều đã bị xử lý thích đáng. Điển hình như: Vụ án Nguyễn Văn Đỉnh, sinh năm 1969 ở xã Quý Lộc, huyện Yên Định, bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 137 triệu đồng vào năm 2009, 2013; vụ án Lê Danh San, sinh năm 1952 ở xã Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra trong quá trình kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng khu tái định cư Xuân Lâm – Nguyên Bình giai đoạn 3 gây thiệt hại gần 71 triệu đồng; vụ án Dương Thị Hà, sinh năm 1982 ở khu 5, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, nguyên cán bộ địa chính phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại 605 triệu đồng, xảy ra trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy Xi măng Long Sơn, cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có Vũ Đức Cường, sinh năm 1973 ở khu 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; vụ án Lê Ngọc Thiên, sinh năm 1971 nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Xuân bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra trong quá trình kiểm kê bồi thường tái định cư Thủy điện Xuân Minh, đã lập khống hồ sơ kiểm kê bồi thường hoa màu, nhân công tại thôn Xuân Minh 1, xã Xuân Cao (Thường Xuân) gây thiệt hại cho Nhà nước trên 800 triệu đồng; vụ án Lê Văn Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa; Phạm Hồng Minh, nguyên phó giám đốc trung tâm và một số cán bộ của trung tâm bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện sai quy định trong công tác tuyển chọn, đào tạo, cử huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng...

Để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trên, thiết nghĩ các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, phòng chống hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Song song với đó, cần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát, giám sát và phản biện từ trên xuống, từ dưới lên, từ bên ngoài (của Nhân dân, các tổ chức xã hội,...) và từ trong nội bộ cơ quan, tổ chức, làm cho cán bộ, đảng viên “không thể” và “không dám” lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc cố ý làm trái trong khi thi hành công vụ. Kịp thời xử lý đối với cán bộ, đảng viên có những biểu hiện, hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ...

Quốc Hương