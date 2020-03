Kiểm tra khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Tĩnh Gia

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thi, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra tại khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tại huyện Tĩnh Gia.

Khu vực cách ly tập trung của huyện Tĩnh Gia được đặt tại Trạm y tế Thị trấn Tĩnh Gia (cơ sở 2, trạm y tế xã Hải Hòa cũ) gồm 15 phòng, với sức chứa 60 người, được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, vật dụng sinh hoạt và sử dụng toàn bộ các khối nhà của trạm y tế hiện có. Khu vực cách ly nằm cách xa khu dân cư, được bố trí 1 lãnh đạo Trung tâm y tế huyện làm trưởng khu cách ly, 1 cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện làm phó trưởng khu cách ly. Tổ y tế gồm 6 người, trong đó có 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng có nhiệm vụ theo dõi tình trạng sức khỏe của những người được cách ly theo quy định; tổ đảm bảo an ninh trật tự gồm 4 - 6 người do công an huyện bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly và tổ hậu cần gồm 5 người do Ban chỉ huy quân sự huyện đảm nhận.

UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ cách ly. Huyện Tĩnh Gia đã thực hiện cách ly 1 trường hợp là công dân người Venezuela đang công tác tại Khu kinh tế Nghi Sơn, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Qua kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện và tại khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Gia, đồng chí Nguyễn Văn Thi đánh giá cao công tác triển khai thực hiện khu vực cách ly của huyện, đảm bảo các điều kiện để cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khẩn trương, cấp bách, quyết liệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cần tổ chức giao ban thường xuyên để cập nhật, triển khai các giải pháp cụ thể để phòng dịch, nắm bắt kịp thời di biến động về dân số cơ học, nhất là các xã nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác khai báo dịch bệnh khi gia đình, thôn, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị có người từ vùng dịch mới đến (cả người nước ngoài và người Việt Nam). Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ; ưu tiên kinh phí để đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống của Bộ Y tế để người dân chủ động bảo vệ bản thân và cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19.

Sỹ Thành