Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn

Ngày 1-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác đáp ứng phòng chống dịch tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Cảng vụ Nghi Sơn, tại cầu cảng hàng ngày trung bình có khoảng 20 tàu thuyền đến từ nhiều nước trên thế giới ra vào cảng. Để chủ động công tác phòng chống dịch, đơn vị đã phối hợp với đội kiểm tra y tế quốc tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan tại địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đội kiểm tra y tế quốc tế đo thân nhiệt cho các thuyền viên.

Từ ngày 31-1, 100% thuyền viên của các tàu đến từ vùng có yếu tố nguy cơ trước khi cập cảng đều tiến hành ghi tờ khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, tiểu sử tiếp xúc vùng dịch và đươc đo nhiệt độ, theo dõi thân nhiệt. Nếu có người nghi ngờ sẽ được ghi tờ khai để theo dõi và sẽ đưa tới trạm y tế gần nhất khi có biểu hiện bất thường. Hiện các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra đang được các lực lượng liên ngành tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn thực hiện chặt chẽ bằng nhiều biện pháp như: bảo đảm an ninh trật tự; yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đăng ký thủ tục về y tế, kiểm tra thân nhiệt, nếu đủ điều kiện mới cho cập cảng; tăng cường công tác tuyên tuyền về phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra; theo dõi thân nhiệt các thuyền viên và cách ly khi phát hiện đối tượng nghi nhiễm dịch bệnh…

Tiến hành ghi tờ khai thông tin cá nhân trước khi cập cảng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực của Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn trong ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch nCoV, đoàn công tác đề nghị đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động giao thương và tình hình an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm những quy trình bắt buộc như: thực hiện khai rõ lịch trình các điểm đi, đến, đo thân nhiệt… để tiện cho quá trình theo dõi của các ngành chức năng.

Tô Hà