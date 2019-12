Khởi sắc nông thôn mới Hoằng Thanh

Diện mạo xã Hoằng Thanh hôm nay. Ảnh: Thế Khải (Đài TT-TH Hoằng Hóa)

Từ làng quê bãi ngang ven biển, đời sống người dân khó khăn, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) đang vươn mình mạnh mẽ, bừng lên sắc diện NTM.

Hoằng Thanh là xã bãi ngang ven biển, năm 2012 khi bắt đầu triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM xã còn nhiều khó khăn, dân số đông, đất nông nghiệp ít, bạc màu, đời sống nhân dân thấp. Qua rà soát các tiêu chí theo chương trình XDNTM, toàn xã mới chỉ đạt vỏn vẹn 4/19 tiêu chí. Khó khăn đến mức, ở thời điểm đó, xã chưa có đơn vị trường học nào đạt chuẩn quốc gia. Các tiêu chí cần nguồn vốn lớn, như: Đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa vẫn ì ạch, trông chờ vào nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước...

Trước thực tế đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Thanh đã xác định những thách thức trong “bài toán” XDNTM cũng chính là thời cơ để cải thiện tình hình, khởi sắc bộ mặt nông thôn. Vì vậy, đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đã tranh thủ thời cơ, chủ động đề ra được các nghị quyết, chính sách phù hợp, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Nghị quyết về huy động sức dân để xây dựng kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội... Căn cứ vào các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã Hoằng Thanh đã thành lập ban chỉ đạo XDNTM do bí thư đảng ủy xã làm trưởng ban; ban quản lý do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; các thôn thành lập ban phát triển thôn do bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban. Ban chỉ đạo XDNTM xã đã cụ thể hóa tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát từng tiêu chí, đề ra lộ trình thực hiện cho từng năm, từng thời điểm và từng tiêu chí. Phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên, các tổ chức, các ngành chỉ đạo, theo dõi các thôn và phụ trách các nội dung XDNTM. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, địa phương luôn nêu cao và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM, lắng nghe ý kiến của người dân, để từ đó có những chủ trương, giải pháp cụ thể đối với từng thôn, từng nội dung công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. UBND xã thực hiện chính sách lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, có chính sách kích cầu, hỗ trợ các thôn; kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ của con em xa quê, sự đóng góp của nhân dân theo nguyên tắc dân chủ để xây dựng và hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Từ cách làm trên, kết quả toàn xã đã huy động được 215 tỷ đồng đầu tư vào XDNTM, trong đó vốn ngân sách từ trung ương đến địa phương là 102 tỷ 500 triệu đồng; doanh nghiệp 12 tỷ đồng; nhân dân đóng góp là 112 tỷ 500 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên, xã đã đầu tư cứng hóa hệ thống đường xã, liên xã, đường làng, ngõ xóm với chiều dài 5,4km/5,4km. Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hệ thống kênh mương trên địa bàn cơ bản đáp ứng được việc tưới tiêu chủ động. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng mới, trong đó nhà văn hóa đa năng được xây dựng năm 2017 với diện tích 625m2, quy mô 300 ghế ngồi được trang bị đầy đủ; khu thể thao 7.500m2 được hoàn thiện, sân vận động với diện tích hơn 10.000m2, đáp ứng nhu cầu phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương. 6/6 làng văn hóa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới, cơ bản đáp ứng theo quy định. Cơ sở vật chất tại 3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới với quy mô khang trang, đồng bộ. Cả 3/3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Nhân dân tự đầu tư vốn chỉnh trang và xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng các gian hàng kinh doanh tổng hợp, xây dựng các công trình phúc lợi, sản xuất. Mới đây nhất, đầu tháng 10-2019, xã đã hoàn thành công trình đường điện chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài 7,1km trải đều trên 7 thôn với tổng kinh phí 1 tỷ 893 triệu đồng từ nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân. Ánh điện từ công trình thắp sáng đường quê đã làm thay đổi diện mạo vùng quê.

Có thể nói, phong trào XDNTM như luồng gió mới, làm thay đổi tư duy, nhận thức và khởi sắc bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân. Xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; xây dựng vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích 99,06 ha, năng suất đạt từ 60 - 65 tạ/ha. Phát huy lợi thế của xã ven biển, địa phương khuyến khích nhân dân cải hoán, nâng cấp công suất tàu thuyền, phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác hải sản. Bến cá Hoằng Thanh được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ, phục vụ tốt hoạt động ngư nghiệp của ngư dân trên địa bàn. Ngoài nông nghiệp, nhiều ngành nghề dịch vụ cũng tương đối phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,1 triệu đồng/năm, tăng gấp 6,8 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,14% năm 2011 xuống còn 4,52% năm 2019.

Để Hoằng Thanh được công nhận là xã đạt chuẩn NTM, về đích trước 1 năm so với lộ trình đã đề ra, bài học kinh nghiệm mà địa phương rút ra được sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đó là biết kế thừa và phát huy các bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình, mục tiêu, các phong trào quần chúng để vận dụng sáng tạo vào XDNTM, trong đó bài học xuyên suốt đó là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ”. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ từ xã đến thôn, tập trung giải quyết các tiêu chí liên quan thiết thực đến đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân. Từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân. Phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực trong dân cư, tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê chung tay góp sức XDNTM cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Từ những yếu tố đó, đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vươn lên làm chủ ruộng đồng, làm chủ biển cả, làm chủ cuộc đời, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Được công nhận là xã NTM vừa là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng cũng đặt ra cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Thanh những trách nhiệm lớn lao, nỗ lực phát huy tốt thành quả XDNTM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố chất lượng toàn diện các tiêu chí theo hướng bền vững, phấn đấu được công nhận là xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Lê Phú Dũng

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Hoằng Thanh