Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Sáng 15-6-2020, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đời sống mọi mặt của nhân dân nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đến nay, có thể khẳng định rằng chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép; đó là: Về phòng chống đại dịch COVID-19, cùng với cả nước, tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, được Trung ương đánh giá là tỉnh có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 3,7%, thấp hơn so với cùng kỳ nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động nặng nền của dịch bệnh COVID-19. Cơ cấu ngành trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động đầu tư, kinh tế đối ngoại và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức rất thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với 19 dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 15 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 12,5 tỷ USD được ký biên bản ghi nhớ. 6 tháng đầu năm, đã thu hút 80 dự án đầu tư trực tiếp (9 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 7.583 tỷ đồng và 204,7 triệu USD; thành lập mới 1.321 doanh nghiệp, với số vốn 14.256 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ về số doanh nghiệp và 24,2% về vốn đăng ký, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và thứ 7 cả nước về số doanh ngiệp thành lập mới.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại các kỳ họp trước, mặc dù đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thực sự có kết quả, nhất là tình trạng nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động của một số doanh nghiệp; nợ đọng thuế tại một số dự án có sử dụng đất; công tác thu hồi vốn tạm ứng các chương trình, dự án đầu tư công; việc khai thác, vận chuyển và tập kết khoáng sản trái phép, không phép; ô nhiễm môi trường trên địa bàn… Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có hạn chế, yếu kém đã kéo dài trong nhiều năm do sự tác động chủ yếu bởi yếu tố khách quan; có hạn chế, yếu kém mới phát sinh do sự tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, để từng bước khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém này, nhằm nhanh chíng khắc phục, giải quyết căn cơ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa tỉnh ta bứt phá đi lên.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an Nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; sự đồng tình ủng hộ, ý thức chấp hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh đóng góp quỹ ủng hộ, chung tay phòng chống dịch COVID-19 với số tiền đạt 74 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, lớn nhất từ trước đến nay và đứng thứ 4 cả nước. Đây là kết quả thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2020.

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: Mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội; song, kinh tế - xã hội tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Nổi bật là đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”; tăng trưởng GRDP cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ, như: giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hút FDI, thành lập mới doanh nghiệp, huy động vốn ĐTPT; đã thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan nên một số khu vực dịch vụ tăng trưởng âm so với cùng kỳ (-1,66%); một số nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm so với cùng kỳ; còn tình trạng nợ đọng thuế, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất; một số dự án đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có tiến độ thực hiện còn chậm, chưa có nhiều chuyển biến. Thiên tai, dịch bệnh đã làm giảm năng suất cây trồng, vật nuôi, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; tác động của dịch COVID-19, ảnh hưởng đến dạy và học, lao động việc làm và thu nhập; công tác chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở một số địa phương còn xảy ra sai sót, chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh... Nhưng với nỗ lực, đồng thuận và quyết tâm cao, những tháng cuối năm 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực mới phát triển, góp phần hoàn thành vượt mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, gồm các vấn đề về cơ chế chính sách (hỗ trợ hoa màu cho nhân dân bị ngập úng khi hồ Cửa Đạt xả nước tại xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc; cấp gạo và hỗ trợ tiền năm 2017-2018 cho các hộ dân trồng cây xoan); quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị; tài nguyên môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng; văn hóa xã hội; an ninh trật tự và các vấn đề khác.

Tại kỳ họp lần thứ 12, khóa XVII, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện công tác tổ chức, tiến hành các thủ tục miễn nhiệm các chức vụ đối với các đồng chí: Trần Quang Đảng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Phương, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh; Trưởng Ban pháp chế, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh, nhiệm kỳ 2016-2021

Với tinh thần làm việc dân chủ, khách quan và thực hiện đúng quy trình, HDND tỉnh đã thống nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh là Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm lỳ 2016-2021; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Buổi chiều, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh báo cáo tờ trình và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết gồm: Chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; chủ trương đầu tư dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết, trong đó có những tờ trình quan trọng, như: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 166 ngày 4-4-2019 của HĐND tỉnh khóa XVII về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn; Dự án bảo mật hệ thống mạng thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa; Dự án tu sửa cấp thiết tường thành đá, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc; Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; Giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2); Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) cho các dự án của tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 huyện Như Xuân; Thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa; Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc và địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh; Điều chỉnh giảm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020…

Kết luận ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn công phu, trách nhiệm. Để ngày làm việc thứ 2 của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi ý 4 vấn đề lớn để các đại biểu tập trung thảo luận gồm: Cần phân tích rõ nguyên nhân những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, trước ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, bên cạnh đó tập trung thảo luận, phân tích kỹ những hạn chế yếu kém và nêu lên những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; tập trung thảo luận vào các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 11; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; thảo luận và cho ý kiến vào hoạt động của HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh và nhiều báo cáo quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ngày mai (16-6), Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng và bế mạc.

Minh Hiếu-Lê Hà