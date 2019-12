Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII

Sáng 10-12-2019, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), thành phố Thanh Hóa, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng, nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng 2,27% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn bình quân chung cả nước về số tiêu chí/xã và tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay đã có 6 huyện, thành phố, 350 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đến năm 2020 và là một trong những tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất cả nước...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phải tập trung phân tích, thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp để nhanh chóng khắc phục, giải quyết căn cơ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa tỉnh ta bứt phá đi lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận dân chủ, tích cực chất vấn, trả lời chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020.

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày nêu rõ, năm 2019 tỉnh ta đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất từ trước đến nay đạt 17,15%; cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.325 USD. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện mặc dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao; giá trị sản xuất ước đạt 126.072 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Thu NSNN ước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt 2,7% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ (thu nội địa đạt 17.454 tỷ đồng, vượt 12,3% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ). Trong năm thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, xếp thứ 7 cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường; huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện kế hoạch đầu tư công có nhiều chuyển biến. Công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư được chú trọng đẩy mạnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử được quan tâm. Ngành y tế đã đưa nhiều kỹ thuật mới vào phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và đạt kết quả quan trọng, đi đầu cả nước trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy còn một số tồn tại, hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng với nỗ lực, đồng thuận và quyết tâm cao, năm 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực mới phát triển, góp phần hoàn thành vượt mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham gia hơn 900 lượt ý kiến góp ý với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp tổ chức 339 buổi đối ngoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp 368 lượt công dân, tiếp nhận 563 đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã chuyển cơ quan có thầm quyền giải quyết 287 đơn thư; hướng dẫn và trả lời 101 đơn thư; lưu 175 đơn thư do không đủ điều kiện xử lý. Công tác giám sát và phản biện xã hội duy trì trên nhiều lĩnh vực thông qua các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức 6 cuộc phản biện xã hội đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp được 275 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh thông qua 38 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên gửi đến kỳ họp gồm các nội dung: Tăng cường các giải pháp vận động, thu hút doanh nghiệp đầu tư công tình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 11 huyện miền núi; hỗ trợ các làng nghề truyền thống phát triển gắn với phát triển du lịch; đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững; có lộ trình đầu tư nâng cấp hệ thống các công trình hồ, đập trên địa bàn các huyện miền núi đã xuống cấp; tăng cường theo dõi, thanh tra, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi rác, làng nghề, cảng cá…; tăng cường thanh tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quan tâm bố trí phục hồi các di tích lịch sử-văn hóa gắn với phát triển du lịch; sớm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập thôn, bản, xã, phường, thị trấn…

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII, gồm các vấn đề về cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây phù hợp có hiệu quả kinh tế; hỗ trợ nông dân tích tụ, tập trung đất đai; kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng; hỗ trợ kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cá nhân, hộ gia đình; lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị; đầu tư các công tình thủy lợi tại vùng triều ven biển...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2019; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2019; nghe báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và tăng nguồn thu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2016-2018; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; Báo cáo của Ban văn hóa-xã hội HĐND tỉnh về giám sát kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29-5-2009 của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, năm học 2016-2017, 2017-2018 và nghe các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Kết luận ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn công phu, trách nhiệm. Để ngày làm việc thứ 2 của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi ý những nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ và hội trường. Đó là, những kết quả đạt được năm 2019; phân tích, đánh giá kỹ nguyên nhân chủ quan, khách quan vì sao một số nội dung trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ở một số lĩnh vực chưa thực sự đạt hiệu quả; đánh giá tình trạng đấu giá đất, sử dụng đất hiện nay vì sao chưa tạo được giá trị; chất lượng hoạt động doanh nghiệp; tình hình quản lý khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường; chất lượng giáo dục đại trà thấp, nợ đọng BHXH, vệ sinh an toàn thực phẩm; các vấn đề về tội phạm, ma túy diễn biến phức tạp…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu lưu ý cần phân tích thêm các vấn đề xã hội liên quan; phân tích kỹ hạn chế yếu kém của các báo cáo giám sát; các kiến nghị đề xuất của cử tri phải được phân tích làm rõ, đặc biệt là những kiến nghị đề xuất nhiều lần, nhiều năm...

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12 -12- 2019. Ngày làm việc thứ 2 (11-12), buổi sáng các đại biểu làm việc tại tổ, buổi chiều các đại biểu thảo luận tại hội trường.

Minh Hiếu - Lê Hà