Khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt ở TP Thanh Hóa

Những năm gần đây, tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt ở các chi bộ phố, thôn trên địa bàn TP Thanh Hóa không chỉ gây khó khăn trong việc quản lý đảng viên mà còn ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, làm suy giảm vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Chi bộ Dương Đình Nghệ 1, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) họp triển khai một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ phường Ba Đình có 886 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ trường học, 4 chi bộ doanh nghiệp và 1 chi bộ công an. Trong 886 đảng viên của phường có 163 đảng viên già yếu, ốm đau, bệnh tật... đủ điều kiện miễn sinh hoạt Đảng theo quy định và có khoảng 15% đảng viên không tham gia sinh hoạt vì lý do cá nhân. Đồng chí Phạm Việt Phương, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình, cho biết: Những năm gần đây, trên địa bàn phường có tình trạng đảng viên nghỉ sinh hoạt Đảng nhưng không làm thủ tục chuyển sinh hoạt hoặc thủ tục tạm miễn sinh hoạt mà chỉ báo cáo miệng với cấp ủy chi bộ. Do nể nang, một số cấp ủy chi bộ không yêu cầu đảng viên nghỉ sinh hoạt dài ngày làm thủ tục tạm miễn theo quy định. Theo quy định, những đảng viên đi làm ăn xa, cuối năm phải có ý kiến nhận xét, đánh giá của địa phương nơi đảng viên đến cư trú và công tác. Nhưng do chỉ báo cáo miệng với cấp ủy chi bộ nên không thể lấy ý kiến của địa phương nơi đảng viên đến cư trú và công tác được. Vì vậy, việc nhận xét cuối năm đối với những đảng viên này là chưa thực chất. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn tình trạng một số giáo viên sau khi nghỉ hưu, do ngại sinh hoạt và không còn tha thiết với Đảng đã không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Đây là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, trách nhiệm của người đảng viên.

Năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Đảng ủy phường Ba Đình đã tiến hành kiểm tra, rà soát. Qua kiểm tra, rà soát, phường Ba Đình có 4 trường hợp làm đơn xin ra khỏi Đảng, trong đó có 1 đảng viên trẻ; 6 đảng viên bị xóa tên do không đóng Đảng phí và đã bỏ sinh hoạt từ nhiều năm nay. “Do không quản lý được đảng viên nên trong số những đảng viên ở một nơi, sinh hoạt một nơi, có người đã vi phạm pháp luật và bị truy tố, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động của chi bộ và đảng ủy phường. Để xảy ra tình trạng này là do chi bộ thực hiện chưa nghiêm việc quản lý đảng viên, đảng ủy phường chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát”, đồng chí Phạm Việt Phương cho biết.

Đảng bộ phường Tân Sơn có 1.086 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố. Đồng chí Lê Văn Mão, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn, chia sẻ: “Năm 2019, qua kiểm tra, rà soát theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương, phường Tân Sơn có 1 đảng viên là giáo viên bị xóa tên do từ khi về nghỉ chế độ, gia đình chuyển nơi ở liên tục nhưng không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định; 1 trường hợp giáo viên xin ra khỏi Đảng do sinh con thứ 3. Hiện nay, ngoài những đảng viên cao tuổi, ốm đau, bệnh tật... được miễn sinh hoạt, trên địa bàn phường có 3 nhóm đối tượng xin tạm miễn sinh hoạt. Đó là những đảng viên sau khi nghỉ chế độ thì về quê sinh sống, phụng dưỡng cha mẹ già hoặc đi chăm cháu ở xa; đảng viên trẻ không phấn đấu, quay sang phát triển kinh tế và đi làm ăn xa; trong gia đình có nhiều đảng viên, chỉ 1 đảng viên đại diện đi sinh hoạt về truyền đạt lại cho những đảng viên khác trong gia đình”. Theo thống kê của Văn phòng Đảng ủy, phường Tân Sơn có 111 đảng viên được miễn sinh hoạt theo quy định; 38 đảng viên đi làm ăn xa và 10 đảng viên hộ khẩu tại phường nhưng về quê sinh sống... đã làm đơn tạm miễn sinh hoạt từ 3 tháng đến 1 năm.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 do Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức cuối tháng 1-2020, đồng chí Lê Văn Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Cương, cho biết: “Số đảng viên bị xóa tên có nhiều đảng viên trẻ, hầu hết các đảng viên này đều đi làm ăn xa, không cố định nơi làm việc nên không chuyển sinh hoạt Đảng. Vì bỏ sinh hoạt dài ngày nên buộc phải làm các thủ tục xóa tên theo quy định”.

Tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt và xóa tên đảng viên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ. Điều này cũng tác động tiêu cực đến mục tiêu, lý tưởng của đảng viên khác, nhất là đảng viên trẻ. Khi các địa phương phát động phong trào thi đua, việc vận động quần chúng tham gia cũng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Để khắc phục tình trạng này, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, giải pháp được các đại biểu tập trung thảo luận là mỗi phường, xã cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với việc quản lý đảng viên ở từng chi bộ. Cấp ủy chi bộ nên bố trí thời gian sinh hoạt phù hợp, nội dung phong phú, đa dạng; theo dõi chặt chẽ số đảng viên vắng mặt thường xuyên để kịp thời nhắc nhở; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, nhận xét đảng viên nhằm khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm. Rà soát, lập danh sách đảng viên đi làm ăn xa, yêu cầu các đảng viên này làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa tổ chức đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt với tổ chức đảng nơi đảng viên đến làm việc, cư trú, xem đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý đảng viên. Kiên quyết đưa những đảng viên không còn tha thiết với Đảng ra khỏi Đảng, tránh tình trạng tổ chức đảng tuy đông nhưng không mạnh.

Bài và ảnh: Tố Phương