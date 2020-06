Huyện Yên Định: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020

Sáng 26-6, huyện Yên Định đã trọng thể tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND và 148 cá nhân, tập thể điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, dự.

Lãnh đạo huyện Yên Định trao khen thưởng cho các điển hình tiên tiến.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Định, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển theo hướng tích cực. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,85 triệu đồng, vượt 5,24 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội, tăng 23,27 triệu đồng so với năm 2015, đứng thứ 7 toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,7% năm 2015 xuống còn 1,52% năm 2019. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác năm 2020 ước đạt 150,3 triệu đồng, tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà thuận lợi để xây dựng danh hiệu huyện kiểu mẫu. Tháng 4-2016 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và Khu vực Bắc Trung bộ đạt chuấn NTM. Dự kiến năm 2020 có 2 xã (Định Long và Định Tân) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ các phong trào thi đua, trong 5 năm qua Yên Định đã có 2.632 lượt tập thể; 6139 lượt cá nhân được khen thưởng. Trong đó có 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 21 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và các danh hiệu khác của các cấp, ngành....

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể; tuyên dương 148 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 – 2025; thông qua danh sách đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

Đức Nguyên