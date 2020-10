Huyện Triệu Sơn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trung tâm Chính trị huyện Triệu Sơn.

Nhận thức đúng tầm quan trọng xây dựng Đảng về chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng tuyên truyền thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức như: Thông qua hội nghị, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, qua sinh hoạt Đảng, đoàn thể...

Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao về nhận thức lý luận, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Bên cạnh đó, đảng bộ huyện kịp thời đề ra những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong công tác chính trị, tư tưởng cần tập trung cho từng giai đoạn gắn với những vấn đề cấp thiết, sát với thực tiễn của địa phương như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; cải cách thủ tục hành chính; vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường nông thôn; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm chắc tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, nổi cộm... Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội... đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, qua đó, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc nổi cộm trong đời sống xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ với tỷ lệ cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia đạt trên 96%; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề và vào giảng dạy trong các trường học và Trung tâm Chính trị huyện... Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Hàng năm, huyện đều cử cán bộ đi học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị và trung cấp hành chính tại huyện cho cán bộ huyện và xã. Từ năm 2015 đến nay, huyện Triệu Sơn đã tổ chức 5 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung cho 433 cán bộ; 1 lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 46 cán bộ; 1 lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho 75 cán bộ tại huyện; 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 cho 45 học viên; cử 128 cán bộ, công chức học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; 16 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị.

Do chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Triệu Sơn luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, có 27/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 84,4%). Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, giáo dục mũi nhọn luôn xếp trong tốp 7 của tỉnh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%; 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ; kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên.

Đức Thắng