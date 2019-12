Huyện Tĩnh Gia tăng cường công tác bảo vệ biển đảo

Nghề chế biến hải sản tạo việc làm cho nhiều lao động ở xã Hải Thanh.

Huyện Tĩnh Gia có 44,5 km bờ biển từ Lạch Ghép, xã Hải Châu đến xã Hải Hà, với 15 xã ven biển. Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Tĩnh Gia luôn chú trọng công tác tuyên truyền và làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, trong công tác vận động quần chúng nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Gắn công tác tuyên truyền, vận động với phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong làm ăn, sản xuất, phòng tránh, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đồng thời vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm pháp luật quốc tế, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam; phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng (BPCKC) Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, chính quyền 15 xã ven biển tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến tình hình an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, học sinh.

Thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, huyện Tĩnh Gia đã kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả 153 tổ an ninh trật tự với 639 thành viên và 54 tổ/120 tàu cá an toàn làm chủ tham gia khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo trên biển Đông; kiện toàn 108 tổ tự quản, đoàn kết trên biển ở các xã Hải Châu, Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Bình, Nghi Sơn và Hải Hà. Qua đó góp phần tích cực trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo thành phong trào rộng khắp trong quần chúng nhân dân.

Công tác phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu được huyện chú trọng. Đặc biệt huyện đã đầu tư Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, khu du lịch sinh thái đảo Mê, Khu du lịch sinh thái biển gắn với làng nghề truyền thống Hải Thanh, Hải Bình... và nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ khác. Nghề khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh, toàn huyện có 2.363 tàu cá với tổng công suất 233.315 CV, trong đó có 752 tàu tương đương 90 CV khai thác hải sản xa bờ. Công tác thông tin liên lạc trên biển được chú trọng, toàn huyện có 353 tàu khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa, trong đó có 160 tàu lắp đặt máy thông tin liên lạc tích hợp định vị vệ tinh VX 1.700... Các hoạt động trên đã góp phần tăng thu nhập cho ngư dân bám biển, đồng thời tuyên truyền cho người dân và du khách hiểu và tin yêu, gắn bó với biển đảo quê hương nhiều hơn. Cùng với đó, huyện Tĩnh Gia quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường biển, trong đó chú trọng thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, trồng rừng, cây xanh nơi công cộng...

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển được Ban Chỉ huy BPCKC Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, dân quân, kiểm ngư... tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển và các cửa lạch. Do vậy hoạt động tranh chấp, lấn át ngư trường của tàu, thuyền nước ngoài giảm đáng kể. Hoạt động của các loại tội phạm như tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, xung kích điện, trộm cắp ngư lưới cụ, tai nạn, va chạm trên biển đã được kiềm chế, phát hiện và xử lý kịp thời. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng huyện Tĩnh Gia đã bắt và khởi tố 7 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, thu giữ 34,25 kg thuốc nổ công nghiệp, 174 kíp nổ, 36,3m dây cháy chậm; 6 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý 30 vụ, 30 đối tượng vi phạm hành chính... Việc chấp hành các quy định về quản lý tàu cá, đảm bảo các trang thiết bị an toàn của người và phương tiện khi hoạt động trên biển cơ bản đi vào nền nếp.

Trước tình hình trên biển vẫn diễn biến phức tạp, huyện Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng nắm chắc, vận dụng có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới biển.

Minh Trang