Huyện Tĩnh Gia: Có 28/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Sáng 23-12, HĐND huyện Tĩnh Gia tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp năm 2020 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện Tĩnh Gia ước đạt 8,21% (không tính Khu kinh tế Nghi Sơn), có 28/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.402 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch; huy động vốn ước đạt 2.510 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.390,6 tỷ đồng, vượt gần 50% dự toán tỉnh giao, vượt 37,7% dự toán HĐND huyện giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 36.349 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác đạt 33.772 tấn, tăng 12,5% sơ với kế hoạch.

Trong năm, huyện Tĩnh Gia đã giải quyết việc làm mới cho 9.600 lao động, vượt 92% kế hoạch; chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bình quân toàn huyện đạt 14,96 tiêu chí. Chương trình phát triển đô thị được đẩy mạnh, huyện Tĩnh Gia đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong năm huyện đã hoàn thành công tác GPMB tại 32 dự án, bàn giao một phần diện tích tại 40 dự án. Hoàn thành việc chi trả bồi thường 132,1 tỷ đồng cho 2.675 lượt hộ gia đình, cá nhân. Giao đất ở tái định cư 51 hộ (tại 17 dự án). Hoàn thành quyết toán kinh phí GPMB tại 19 dự án với tổng số tiền 708,4 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của huyện Tĩnh Gia đó là đã được Bộ xây dựng Công nhận đạt đô thị loại 4, tiến tới thành lập Thị xã Nghi Sơn trong năm 2020.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm được huyện Tĩnh Gia xác định là, sau khi thành lập Thị xã Nghi Sơn, bộ máy chính quyền của huyện chuyển sang hoạt động bộ máy chính quyền đô thị với 31 đơn vị hành chính gồm 15 xã, 16 phường. Huyện Tĩnh Gia đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 8,9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 450 triệu USD (tính cả trong khu Kinh tế Nghi Sơn). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 30.000 tỷ đồng; thành lập mới 150 doanh nghiệp trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa 72% trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 15,0% trở lên so với HĐND tỉnh giao...

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, huyện Tĩnh Gia sẽ tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoàn thiện Đề án thành lập Thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ công nhận trong năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ GPMB với các dự án theo chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng cấp để tạo chuyển biến rõ nét.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Tĩnh Gia cũng sẽ thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn, thực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ, thông qua các Nghị Quyết, tờ trình của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Tĩnh Gia khóa 19 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24-12-2019.

