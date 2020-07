Huyện Thạch Thành biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 30-6-2020, huyện Thạch Thành đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thành và đông đủ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015-2020,các phong trào thi đua trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện, nổi bật như các phòng trào: “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Đặc biệt là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm thay đổi căn bản diện mạo của nhiều địa phương. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 47.277 tỷ đồng, gấp 3,09 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 43,2 triệu đồng/người. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, huyện Thạch Thành đã có 1.841 lượt tập thể, 4.415 lượt cá nhân được các cấp, các ngành công nhận các danh hiệu thi đua.

Nhân dịp này, huyện Thạch Thành đã khen thưởng 38 tập thể, 135 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đây là nguồn động lực cho mỗi tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện có thêm nghị lực để tiếp tục phấn đấu trong lao động, học tập và công tác, góp phần xây dựng Thạch Thành trở thành huyện khá trong tỉnh.

Bùi Hương