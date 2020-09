Huyện Quan Sơn làm tốt công tác quân sự địa phương

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quan Sơn luôn coi trọng công tác quân sự địa phương, qua đó xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh (QPAN) vững chắc. Trong đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp để xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Quan Sơn cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn sau đợt mưa lũ năm 2019.

Quan Sơn là huyện miền núi ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có 84,6km đường biên giới giáp với huyện Sầm Tớ và huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào), là địa bàn chiến lược quan trọng về QPAN và đối ngoại của tỉnh. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự phát huy nội lực, huyện Quan Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội; QPAN được giữ vững. Tuy nhiên, với xuất phát điểm nền kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống Nhân dân tuy đã được cải thiện, song còn thấp so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Trong khi đó, tệ nạn xã hội, tình trạng vận chuyển, buôn bán ma túy, khai thác lâm sản trái phép, truyền đạo, di cư tự do, vượt biên trái pháp luật diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” tăng cường các hoạt động tuyên truyền những luận điệu phản cách mạng, tung tin thất thiệt, kích động chống phá.

Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quan Sơn chủ động tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện và trực tiếp tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong 5 năm qua, trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của địa phương, hằng năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương với những nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp khoa học, sát hợp và có tính khả thi cao. Đồng thời, phát huy tốt chức năng là cơ quan thường trực giúp đảng ủy quân sự huyện hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của huyện luôn được triển khai thực hiện thống nhất, chặt chẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tham gia của toàn dân, đạt nhiều kết quả tích cực. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Quan Sơn và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Quân sự huyện Quan Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ ngoài thực địa và chỉ đạo 13 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn và tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng đạt kết quả tốt.

Phát huy vai trò cơ quan thường trực hội đồng giáo dục QPAN, Ban CHQS huyện đã phối hợp rà soát, khảo sát nắm chắc số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên, học sinh... trong diện bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục theo phân cấp. Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã tham mưu mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN; tích cực lựa chọn, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên; kết hợp linh hoạt việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tại huyện với các xã, cụm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia. Cùng với đó, Ban CHQS huyện Quan Sơn coi trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chủ động tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm “dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật”. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, công tác tuyển quân của huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tổng hợp ngày càng cao (sức khỏe loại 1, loại 2 thường xuyên đạt 80% trở lên), được tỉnh đánh giá là một trong những địa phương có truyền thống hoàn thành tốt công tác tuyển quân.

Thực hiện phong trào “LLVT Quan Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiệm kỳ qua LLVT huyện đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng, hơn 1.000 ngày công giúp Nhân dân làm 7km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 4 nhà văn hóa, trạm y tế xã, trường học, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân hàng ngàn ngày công lao động để khắc phục hậu quả lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện trong cơn bão số 3, trọng điểm là bản Sa Ná, xã Na Mèo. Đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy Quân sự huyện đã tích cực tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND xây dựng và tổ chức hoạt động khu cách ly tập trung của huyện, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp trong phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao, qua đó góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân...

Trong công tác xây dựng LLVT vững mạnh, thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quan Sơn đã xác định là nội dung quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của huyện. Đối với bộ đội địa phương, huyện tích cực rà soát, điều chỉnh lại tổ chức biên chế bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, đối tượng tác chiến. Đối với lực lượng dự bị động viên, huyện thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; tổ chức đăng ký, theo dõi, rà soát, bổ sung, quản lý, kiểm tra, phúc tra chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị và phương tiện của nền kinh tế địa phương, sẵn sàng động viên thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Hằng năm, tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), tổ chức xây dựng theo hướng “tinh, gọn, vững mạnh, rộng khắp, thiết thực”, phù hợp với điều kiện của địa phương. Thường xuyên rà soát bổ sung, tuyển chọn lực lượng DQTV ở cả 3 cấp: huyện, xã, thôn (bản) và một số cơ quan, tổ chức theo đúng quy trình, bảo đảm số lượng, chất lượng. Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quân sự cơ sở, huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ, khả năng xử lý các tình huống tác chiến, phòng cháy, chữa cháy rừng... cho DQTV được chú trọng. Nhờ đó, lực lượng DQTV nói riêng, LLVT của huyện nói chung được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đủ sức xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống QPAN, bảo vệ vững chắc, an toàn địa bàn trong mọi tình huống.

Bài và ảnh: Minh Hiếu