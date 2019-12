Huyện Quan Hóa: 28/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Sáng 25-12-2019, HĐND huyện Quan Hóa tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp năm 2020 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành sát sao, linh hoạt của UBND huyện Quan Hóa cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện đều hoàn thành, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật là: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 1.689,326 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,9%; Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có 8 bản và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 75,2 tỷ đồng, thành lập mới được 25 doanh nghiệp; Tổ chức sáp nhập các đơn vị sự nghiệp; Hang Co phường được cấp bằng di tích Quốc gia; Lễ hội Mường Ca Da thị trấn Hồi Xuân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lực lượng công an huyện và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phá được nhiều chuyên án lớn về ma túy; Tổ chức sáp nhập thành công 6 xã, thị trấn thành 3 xã, thị trấn; Thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm văn hóa-thể thao-thông tin- du lịch huyện .... Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, cải cách hành chính có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 Huyện Quan Hóa đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 17,5% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 20 nghìn tấn; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 550 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10% chỉ tiêu tỉnh giao; Phấn đấu có 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đường giao thông được cúng hóa đạt 65%; Tạo việc làm mới cho 800 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%....

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, huyện Quan Hóa tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng cấp để tạo chuyển biến rõ nét.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Quan Hóa cũng thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung như: Vấn đề phát triển và nhân rộng các mô hình hổ trợ sản xuất trên địa bàn huyện; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Việc quản lý, giám sát, thi công và đảm bảo chất lượng các công trình. Đồng thời thực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ, thông qua các Nghị Quyết, tờ trình của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Quan hóa khóa 19 được tổ chức trong 2 ngày 25 và 26-12-2019.

Đỗ Lưu