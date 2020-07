Huyện Như Xuân biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

Ngày 28-7, huyện Như Xuân tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo huyện Như Xuân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ trao giấy khen của UBND huyện Như Xuân cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Như Xuân có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như: phòng trào thi đua “Xóa đói, giảm nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Ngày nông thôn mới gắn với xây dựng vườn kiểu mẫu”; “Người cán bộ tận tụy, gương mẫu, hết lòng phục vụ Nhân dân trong công chức, viên chức”… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện Như Xuân đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, với những chủ trương sát, trúng, đúng với điều kiện của địa phương như: Phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, trong 5 năm đã trồng mới được 500 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả lên 1.000 ha, trong đó có 300 ha cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao; có 2 sản phẩm Cam Xã Đoài và Cam Đường được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh...

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất là đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp... 5 năm qua đã huy động được 1.188,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó huy động từ nguồn xã hội hóa được 588,6 tỷ đồng...; đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 72 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã và 68 thôn so với năm 2015, vượt 3 lần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 7,8 % giảm 35,33% so với năm 2015, bình quân hằng năm giảm 7,07% cao gần 3 lần mức giảm nghèo bình quân của tỉnh; năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 275/QĐ-TTg công nhận Như Xuân ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Các phong trào thi đua về văn hóa xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025 tiếp tục trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân đã đề ra phương phương và giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng huyện Như Xuân đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao giấy khen của UBND huyện Như Xuân cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Nhân dịp này, huyện Như Xuân đã tổ chức biểu dương cho 41 tập thể và 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đoàn Lưu