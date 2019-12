Huyện Như Xuân: 26/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Ngày 19-12, HĐND huyện Như Xuân khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 và xem xét, thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Như Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ dạo, hỗ trợ của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, vì vậy tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng số 27 chi tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, có 14 chi tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 1 chỉ tiêu không đạt. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định đạt 17,17% /năm; Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, có thêm 2 xã và 19 thôn đạt chuẩn, vượt kế hoạch; công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,8%; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; việc chỉ đạo sáp nhập thôn, khu phố và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đúng quy định và được sự đồng tình, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2020 huyện Như Xuân xác định tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, phát huy tiềm năng, huy động và sử dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và xây dựng vườn mẫu; nâng cao giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; bảo đảm an ninh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường; siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu qủa quản lý nhà nước trên các linh vực; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Như Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thông qua nhiều nội dung báo cáo và quyết nghị những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Minh Hiếu