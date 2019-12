Huyện Mường Lát: Phấn đấu năm 2020 tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 450 tỷ đồng

Sáng 27-12, HĐND huyện Mường Lát tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp năm 2020 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện.

Trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng của doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của huyện Mường Lát vẫn giữ được ổn định. Trong 24 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch do bị ảnh hưởng của thiên tai. Tổng giá trị sản xuất đạt 829.229,2 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 164.887,3 triệu đồng; công nghiệp-xây dựng 310.211,6 triệu đồng; các ngành dịch vụ 354.130,3 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 253.801 triệu đồng; dịch vụ thương mại, bán lẻ hàng hóa, doanh thu đạt 50.400 triệu đồng, tăng 5% so vơi cùng kỳ; xuất nhập khẩu đạt 3 triệu USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có 3 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Lương Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 Huyện Mường Lát đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 6% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,2 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 13.500 tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 450 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cao hơn 4% chỉ tiêu tỉnh giao; phấn đấu có 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 65%; thành lập mới 15 doanh nghiệp, xuất khẩu 50 lao động trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới từ 5% trở lên; trồng rừng mới 150 ha…

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, huyện Mường Lát tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng cấp để tạo chuyển biến rõ nét.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Mường Lát cũng thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung, như: Vấn đề phát triển và nhân rộng các mô hình hổ trợ sản xuất trên địa bàn huyện; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Việc quản lý, giám sát, thi công và đảm bảo chất lượng các công trình. Đồng thời thực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ, thông qua các Nghị Quyết, tờ trình của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-12.

Tiến Đông, Tuấn Bình