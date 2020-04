Huyện Hoằng Hóa thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa và Đồn Biên phòng Hoằng Trường tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Hoằng Phụ vươn khơi bám biển. Ảnh: Xuân Thủy (BĐBP tỉnh) Huyện Hoằng Hóa có 5 xã ven biển, với 12,5km bờ biển, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Trong 5 năm qua, UBND huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, các xã ven biển tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn các văn bản luật, như: Luật Biên giới quốc gia; Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ; Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam – Trung Quốc; các nội dung Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, biển đảo"; Đề án "Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế, biển đảo tỉnh Thanh Hóa". Trong công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực biên giới biển, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đóng quân trên địa bàn chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó, xử lý, khắc phục các tình huống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ". Thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quản lý thuyền viên tàu cá, kêu gọi phương tiện neo đậu, tránh trú bão; sẵn sàng phương án và chủ động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn khi có bão và áp thấp nhiệt đới... Thượng tá Lê Huy Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hoằng Trường cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền được 145 buổi với 40.200 lượt người dân và cán bộ tham gia; vận động được hơn 8.000 người tham gia ký kết không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, đèn trời và vận động 110 chủ phương tiện ký cam kết không sử dụng thuốc nổ, kích điện đánh bắt hải sản; 126 chủ phương tiện ký cam kết không trộm cắp ngư lưới cụ trên biển, 156 chủ phương tiện ký cam kết không đánh bắt hải sản sang vùng biển nước khác; phối hợp với các xã tổ chức 50 buổi họp dân với 3.500 lượt người tham gia, qua đó phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã có hàng trăm nguồn tin có giá trị được người dân cung cấp cho đơn vị phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nội dung phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Các mô hình, cách làm hay ngày càng được nhân rộng, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến đã và đang phát huy vai trò tích cực trong phong trào vận động nhân dân tự quản bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tình hình vi phạm pháp luật trên biển đã giảm rõ rệt, ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển. Minh Hiếu và Xuân Thủy (BĐBP tỉnh)

