Huyện Đông Sơn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng 7-1, Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020 có vị trí đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXIV đã đề ra, huyện Đông Sơn phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,2%; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 120 triệu đồng; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 45 triệu USD; thu nhân sách Nhà nước vượt 5% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, không còn hộ nghèo (trừ hộ bảo trợ xã hội); tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 97,36%; phấn đấu 17 thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 7 cơ quan 2 tổ dân phố đạt kiểu mẫu; 80% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp trên 105 đảng viên; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

Để hoàn thành hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND huyện huyện Đông Sơn đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Theo đó, huyện tập trung tổng kết tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng chương trình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, chương trình phát triển đô thị. Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý thu – chi ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn của huyện Đông Sơn đã báo cáo triển khai công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận năm 2020; trình bày kế hoạch về tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi đất kém hiệu quả và xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu năm 2020; kế hoạch giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Thanh Huê