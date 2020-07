Huyện Đông Sơn phấn đấu 6 tháng cuối năm 2020 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 26,9%

Ngày 30-7, HĐND huyện Đông Sơn đã khai mạc kỳ họp thứ 14, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã có những tác động bất lợi đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Song, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện Đông Sơn tiếp tục có bước phát triển; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 16,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 62%; dịch vụ chiếm 21,3%. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.269,5 tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch và tăng 8,2% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.422,5 tỷ đồng, đạt 47,4% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc các xã tiến hành xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; phối hợp với các đơn vị tư vấn và các xã tiến hành khảo sát, vẽ sơ đồ để tiến hành xây dựng vườn mẫu năm 2020. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, các cấp, các ngành huyện Đông Sơn tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra từ đầu năm; thực hiện tốt các Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về tăng cường thực hiện các giải pháp khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt các chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại các phiên họp thường kỳ, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã được ban hành. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 26,9%; giá trị xuất khẩu đạt 24,6 triệu USD; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.578 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; 1 xã NTM kiểu mẫu, 17 thôn đạt NTM kiểu mẫu...

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 và một số nội dung quan trọng khác.

Thanh Huê