Huyện Đông Sơn: Biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 6-6, huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Đông Sơn.

Đây là hội nghị điểm cấp huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo 26 huyện, thị xã, thành phố và 113 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Đông Sơn, giai đoạn 2015 – 2020.

Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Đông Sơn có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xuất hiện mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau an toàn, hoa, củ, quả theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 11,41% còn 0,64% đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong những năm qua, năm 2019, huyện Đông Sơn là huyện thứ ba trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM (về đích trước thời hạn 1 năm so với nghị quyết đề ra). Năm 2018, 2019, Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tập thể duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2019, được Trung ương biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 2.680 lượt tập thể, 6.429 lượt cá nhân được các cấp, các ngành công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng của huyện Đông Sơn, giai đoạn 2015-2020, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Sơn tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện phong trào thi đua; coi trọng phương pháp, biện pháp lãnh đạo tổ chức và quyết tâm với nhiều sáng tạo mới để thực hiện tốt phong trào thi đua đạt mục tiêu đề ra đúng như lời dạy của Bác trong thi đua “chủ trương 1, biệp pháp 10, quyết tâm 20”. Gắn trách nhệm cụ thể về kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chủ thể tham gia thi đua. Trong công tác tôn vinh khen thưởng luôn phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, tra cứu và tăng cường quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị tổ chức thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

Các tập thể được tặng Giấy khen của UBND huyện.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Đông Sơn đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh; Giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đông Sơn, giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện. Các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng: Công tác chuẩn bị, tổ chức của huyện Đông Sơn được tiến hành chu đáo, tham luận của các đại diện được khen thưởng có chất lượng tốt, nội dung phong phú, đưa ra được nhiều giải pháp hay cho phong trào thi đua của địa phương. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo 26 huyện, thị xã, thành phố rút ra các bài học kinh nghiệm để tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình.

Thanh Huê