Huyện Bá Thước biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Sáng 30-6, huyện Bá Thước tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bá Thước, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển theo hướng tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện ước đạt 16,1%, gấp 1,25 lần so với bình quân. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 4.835 tỷ đồng, gấp 1,66 lần năm 2015. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2016 - 2020 của huyện là 5.741 tỷ đồng, vượt 4,4% so với kế hoạch đề ra; có 12 dự án được tỉnh và huyện chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 3 xã, 68 thôn đạt chuẩn NTM. Chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được tổ chức thực hiện hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 đạt 81%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,57 triệu đồng/người/năm 2015 lên 31,6 triệu đồng/người/năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo từ 18,26% năm 2015, giảm xuống còn 7,26% năm 2019, ước năm 2020 giảm còn 2,26%.

Toàn cảnh hội nghị điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội diễn ra sôi nổi, ngày càng đi vào chiều sâu; các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được phát động bằng nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú.

Khen thưởng cho cá nhân.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, huyện Bá Thước đã có 8 tập thể, 9 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 11 tập thể và 12 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; từ năm 2015 đến 2018 có 88 tập thể và 51 cá nhân được cấp tỉnh tặng Bằng khen; 1.024 tập thể và 3.539 cá nhân được Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và các cơ quan, đoàn thể cấp huyện khen thưởng.

Khen thưởng cho các tập thể.

Nhân dịp này, có 2 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc; 25 tập thể và 143 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Văn An