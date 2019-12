Huyện Bá Thước: 33/34 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Trong 2 ngày 18 và 19 - 12, HĐND huyện Bá Thước đã triển khai kỳ họp thứ 11, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 và xem xét, thông qua một số Nghị quyết quan trọng khác.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội huyện Bá Thước của huyện có bước phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ, có 33/34 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Nổi bật ở các lĩnh vực chủ yếu, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất cao nhất từ trước đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao (vượt 67,9% so với dự toán tỉnh giao, vượt 51,8% so với dự toán huyện giao), các hoạt động du lịch diễn ra sôi động, thu hút được lượng lớn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27,5 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 63.656,0 triệu đồng, đạt 151,8%, huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.037 tỷ đồng, đạt 126,5% kế hoạch; huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 970,118 tỷ đồng tăng 9,9% so với cùng kỳ, công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, năm 2019 thành lập mới được 21 doanh nghiệp, đạt 84% kế hoạch. Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, tổng số xã, thôn đạt chuẩn NTM trên toàn huyện là 64 thôn, bình quân đạt 10,82 tiêu chí/xã và đạt 10,29 tiêu chí/thôn… Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, cải cách hành chính có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, huyện Bá Thước tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội….

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XXI; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 và một số nội dung quan trọng khác.

