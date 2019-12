Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Sáng 28-12, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tư, ATGT năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham dự hội nghị.

Công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2019 tiếp tục được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các địa phương tích cực vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp cho tình hình trật tự ATGT năm 2019 có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, lần đầu tiên kể từ năm 2014 đến nay, số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 5%. Trong năm, các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện siết chặt quản lý ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải, nâng cao an toàn kết cấu hạ tầng, xử lý điểm đen tại nạn giao thông; lực lượng chức năng của các đơn vị, địa phương liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải, vi phạm về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy… Góp phần quan trọng trong kéo giảm tai nạn giao thông.

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình trật tự, ATGT năm 2019 vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn gia thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy. Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về trật tự ATGT, năm 2020, Ủy ban ATGT Quốc gia phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019, giảm tai nạn giao thông do uống rượu bia; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong năm 2019. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn gia thông đặc biệt nghiêm trọng, thảm khốc, thương tâm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, Vì thế, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, như: Nâng cao hiệu quả công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục phấp luật về ATGT, trật tự đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực, hiệu lực của của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng của vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh….

Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Phạm Đăng Quyền đề nghị lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhóm giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT. Đồng chí lưu ý, trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, hoạt động lưu thông của người dân sẽ gia tăng. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tư, ATGT; Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ điều kiện phương tiện cấp cưu để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Năm 2020 là năm sẽ diễn ra các sự kiện lớn, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Hương Thơm