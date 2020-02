Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19

Sáng 14-2, Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh dự hội nghị.

Theo thông tin Bộ Y tế đến 17 giờ ngày 13-2-2020, thế giới đã ghi nhận 60.374 trường hợp mắc Covid-19 tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.369 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung Quốc đã ghi nhận 59.804 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố, 1.367 trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc Covid-19, trong đó tại Vĩnh Phúc 11 trường hợp; đã thực hiện xét nghiệm 856 mẫu, trong đó ngoài 16 mẫu dương tính có 840 mẫu âm tính với covid-19. Hiện còn 83 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, sau khi nghe các tỉnh, thành phố, bộ, ngành báo cáo công tác triển khai phòng chống dịch, những kiến nghị cần hỗ trợ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của các tỉnh, thành, các lực lượng chức năng, đoàn thể chính trị, truyền thông đã quyết liệt, đồng lòng vào cuộc phòng chống dịch, tinh thần này cần tiếp tục được phát huy trong cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần phát hiện thật sớm để báo ngay cho các cơ quan chức năng những trường hợp nghi ngờ để khoanh ngay tại chỗ, quản lý giám sát tốt không để dịch lây lan với tinh thần không chủ quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngay từ đầu cấp cao nhất của Chính phủ đã chỉ đạo nhanh, chi tiết, cụ thể, quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid -19, nên các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng với tinh thần trách nhiệm cao. Dịch đã kiểm soát tốt, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Vì thế, cùng với các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành cần phải tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn và tránh sự lây lan trong cộng đồng, dập sớm dịch ở Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề cho học sinh đi học trở lại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trước hết, nhất thiết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn. Nhưng như vậy cũng chưa đủ mà còn phải hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh an tâm. Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho học sinh đi học trở lại ngay. Còn khi các em đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thực sự an toàn. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. An toàn và an tâm. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học. Phó Thủ tướng cho rằng việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so sánh được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân. Bởi những việc liên quan tới đông đảo người dân thì ngoài những yếu tố mang tính chuyên môn cũng phải đặc biệt lưu ý tới sự đồng thuận của nhân dân. Vì thế, cần cân nhắc thật kỹ lưỡng. Tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại.

Câu chuyện đi học không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là vấn đề tâm lý, đề nghị Bộ Giáo dục bàn sớm, bàn kỹ phương án để người dân và cả hệ thống giáo dục chủ động; phải tiếp tục thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch, công tác bảo đảm an toàn trong trường học và đặc biệt là phải tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp chống dịch nói chung và việc trở lại trường của học sinh nói riêng.

Tô Hà