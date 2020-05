Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Ngày 9-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế. Các Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia điều hành hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo về tác động của dịch COVID -19, thách thức và thời cơ, cơ hội phát triển kinh doanh và thông báo nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình bày tổng hợp các kiến nghị, sáng kiến của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả, mức độ tiếp nhận, hấp thụ của doanh nghiệp đối với các giải pháp, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội toàn cầu, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng sản xuất và lưu chuyển thương mại hàng hóa, đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng cung và tổng cầu trên thế giới giảm mạnh, thất nghiệp gia tăng, an sinh xã hội bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại Việt Nam, có khoảng 86% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Gần 58% số doanh nghiệp bị giảm mạnh về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu quý I-2020 của các doanh nghiệp bị giảm mạnh còn 74,1% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến 4 tháng đầu năm 2020 sẽ tiếp tục giảm xuống còn gần 70% so với cùng kỳ năm 2019. Một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là thiếu vốn, nhất là vốn lưu động. Có hơn 45% số doanh nghiệp đang bị thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước là nhóm có tỷ lệ thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh cao nhất với gần 50% số doanh nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài trong quý I-2020 cũng bị giảm cả về số lượng và tổng vốn đầu tư đăng ký...

Song song với nhiệm vụ chống dịch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, ổn định và khôi phục và sản xuất. Ngay từ khi dịch COVID-19 mới ảnh hưởng tới Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm bắt khó khăn, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, phối hợp với các bộ ngành tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chính sách quan trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành như các chính sách về giảm chi phí đầu vào; các chính sách về miễn, giảm phí, lệ phí; các chính sách về giảm giá hàng hóa, dịch vụ; hỗ trợ tín dụng và điều hành tỷ giá; hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhóm chính sách tài khóa; hỗ trợ người dân, người lao động, hộ kinh doanh; về tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường... Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ khi kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại Thanh Hóa, dịch bệnh COVID-19 tác động sâu rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chững lại, thương mại dịch vụ những tháng đầu năm bị sụt giảm… Song, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng lòng, chia sẻ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, như: Tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất; giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm,

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp của các ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, Chính phủ, các cơ quan liên quan cần lắng nghe để Chính phủ có Nghị quyết tốt nhất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Đây là cơ hội để chúng ta không chỉ tạo dựng tinh thần đoàn kết và niềm tin, mà còn là bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, yêu lao động của chúng ta. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, kể cả hệ thống ngân hàng cùng nhau sẻ chia, cùng nhau hợp tác và quyết tâm cao để đóng góp cho sự phát triển đất nước, phát triển của bản thân doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành cần “xắn tay” vào cuộc, các địa phương phải tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp, một tinh thần cải cách đổi mới, thúc đẩy phát triển trong lúc chúng ta gặp khó khăn càng được hun đúc, một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một tinh thần dám đổi mới kiến tạo phát triển, để thúc đẩy nền kinh tế phát triển tăng tốc hơn nữa.

Ngay sau hội nghị, trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại hội nghị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được hưởng các gói hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian ngắn nhất, đúng đối tượng và không bỏ sót trường hợp nào để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường cải cách thủ tục hành chính hơn nữa, để các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai nhanh các dự án đầu tư; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nếu chủ đầu tư nào không thực hiện sẽ dứt khoát điều chuyển vốn, đồng thời kiểm điểm, kỷ luật nghiêm khắc. Tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, nhằm tạo khí thế mới sau dịch bệnh COVID-19 để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh vào đầu tháng 6-2020. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chuẩn bị các danh mục dự án chấp thuận chủ trương đầu tư, ghi nhớ đầu tư đảm bảo các quy định của pháp luật, với tổng mức đầu tư cao nhất có thể, cố gắng chấp thuận chủ trương đầu tư thấp nhất phải đạt hơn 1 tỷ USD. Đồng chí cũng yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Chi nhánh Thanh Hóa rà soát, thống kê lại đầy đủ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để kiến nghị tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và bổ sung nguồn lực để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Trong trường hợp đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy sẽ xem xét từ nguồn ngân sách tỉnh để giải quyết.

Khánh Phương