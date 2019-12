Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Định với Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2019), tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Yên Định vinh dự là 1 trong 6 tập thể và 10 cá nhân trên toàn quốc được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đào, xã Yên Trung.

Được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu và có nhiều việc làm thiết thực, góp phần đưa đảng bộ xã về đích NTM (năm 2013) sớm hơn so với nghị quyết của đại hội đảng bộ xã, ngoài thực hiện nhiệm vụ chung, Hội LHPN xã Định Tường đã đăng ký với cấp ủy thực hiện 3 tiêu chí môi trường, giảm hộ nghèo và y tế. Đối với tiêu chí giảm hộ nghèo, hội LHPN xã đã phối hợp, tạo điều kiện giúp hội viên theo nhu cầu về: Vốn, kiến thức, học nghề, giới thiệu việc làm... để hội viên có khả năng phát huy năng lực, sở trường; hỗ trợ xây mái ấm, trao giống cây trồng, vật nuôi. Mỗi chi hội đảm nhiệm giúp ít nhất 1 đến 2 hội viên thoát nghèo. Tùy theo điều kiện của mỗi chi hội, hội LHPN xã vận động hội viên tăng gia sản xuất, như: Phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, sản xuất hạt giống lai F1, sản xuất rau an toàn... và thành lập các loại tổ, nhóm, câu lạc bộ, mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ giúp nhau phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Cùng với đó, hội LHPN xã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” vừa để thực hiện giảm hộ nghèo vừa thực hiện tiêu chí môi trường. Đời sống người dân được cải thiện, các chi hội thành lập tổ nhóm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, góp phần tăng từ 75% lên 95% số hộ dân mua thẻ.

Được biết, căn cứ 19 tiêu chí xây dựng NTM, các cấp hội LHPN huyện Yên Định đăng ký với cấp ủy thực hiện 3 tiêu chí trọng tâm là giảm hộ nghèo, môi trường; quốc phòng và an ninh. Ngay từ năm 2012, Hội LHPN huyện Yên Định là một trong những đơn vị vào cuộc sớm nhất bằng cách tổ chức hội thi “Phụ nữ Yên Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó lồng ghép tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM để thực hiện. Hội thi đã lan tỏa, thấm nhuần trong nhận thức, chuyển biến về hành động của đông đảo cán bộ, hội viên; nhiều hộ đã hiến đất làm đường, chủ động đổi mới sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương... Những năm qua, hội viên, phụ nữ và nhân dân đã hiến 265.814m2 làm đường giao thông; 1.427 ngày công lao động và 1,25 tỷ đồng tiền mặt. Các phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Thực hành tiết kiệm giảm nghèo bền vững”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tập huấn nâng cao năng lực... tiếp tục được duy trì và phát triển ngày càng sâu rộng. Đã có 5.997 hộ nghèo được hội giúp bằng nhiều hình thức, trong đó 3.353 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, giúp 625 chị vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng 4 mô hình tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, gồm “Mô hình sản xuất rau hữu cơ xã Định Bình”, “Sản xuất khoai tây xã Định Long”, “Sản xuất miến sạch xã Quý Lộc”, “Sản xuất rau an toàn xã Định Tường”. Nhiều hội viên điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất được biểu dương kịp thời, như chị Lê Thị Thủy, chi hội phụ nữ thôn 8 (Yên Phong), Trịnh Thị Tuyết, chi hội phụ nữ thôn Mỹ Lộc (Định Tiến), Cáp Thị Chút, chi hội phụ nữ thôn 1 (Yên Phong), Nguyễn Thị Liên, Mai Thị Cúc, xã Định Hòa...

Ngoài ra, huyện hội duy trì thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. Công tác từ thiện, nhân đạo được thực hiện với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; trong đó vận động hỗ trợ xây, sửa 47 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo... Các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 13,07% (năm 2012) xuống còn 3,6% (năm 2018). Công tác cán bộ hội được quan tâm. Đến nay, 100% chủ tịch hội phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh, trong đó trình độ đại học đạt 86,2%; trình độ lý luận chính trị trung cấp đạt 100%...

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Để đạt được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, các thế hệ cán bộ Hội LHPN huyện qua các thời kỳ đã luôn chú trọng phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, làm tốt tuyên truyền, giáo dục, giữ mối quan hệ đoàn kết để hội viên tham gia sinh hoạt hội thực sự thấy tổ chức hội là mái ấm thứ 2 của hội viên. Cùng với đó là sự quan tâm của Huyện ủy, hội LHPN cấp trên, sự tạo điều kiện của cấp ủy các cấp và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, các tầng lớp phụ nữ huyện Yên Định đã không ngừng tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp hiệu quả trên các lĩnh vực tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà