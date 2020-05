Hội LHPN xã Hoàng Giang hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Với hơn 1.100 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội, nhiều hội viên đời sống khó khăn, thu nhập ở mức trung bình, để giúp các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN xã Hoàng Giang (Nông Cống) đã tập trung chỉ đạo các chi hội xây dựng quỹ hội, thực hành tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật... để tạo thêm nguồn vốn, điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề.

Chị Lê Thị Hường, thôn Văn Đôi, xã Hoàng Giang (Nông Cống) chăn nuôi gà sạch, an toàn, hiệu quả.

Sau 5 năm, 100% các chi hội đều duy trì mô hình tiết kiệm theo gương Bác giúp nhau giảm nghèo bằng hình thức tiết kiệm ống, nuôi lợn đạt hơn 2,6 tỷ đồng cho nhiều lượt hội viên vay không lấy lãi. Hội tín chấp vay vốn qua các kênh ngân hàng đạt hơn 17,3 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời chỉ đạo các chi hội rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định nguyên nhân nghèo, từ đó phân công hội viên nòng cốt, hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ họ theo nhu cầu, điều kiện. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn phối hợp với cán bộ khuyến nông, doanh nghiệp tổ chức chuyển giao kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hội viên. Vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả. Đặc biệt, Hội LHPN xã đã tư vấn giới thiệu cho gần 300 hội viên làm việc tại công ty may đóng trên địa bàn với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng; trao 7 con bò giống cho hội viên khó khăn; vận động chị em tham gia tổ sản xuất, tạo điều kiện cho hội viên có điều kiện mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạo thêm việc làm cho nhiều lao động khác, trong đó có Công ty TNHH Xuân Hiếu; tổ tháp rượu và bánh cưới của chị Nguyễn Thị Thúy, thôn 6; tổ sản xuất gạch xi măng của chị Lê Thị Hương, thôn 5... Trong sản xuất nông nghiệp, các chi hội vận động hội viên tích cực sản xuất các loại cây rau màu hàng hóa đạt 25 ha có giá trị thu nhập cao, nhiều hộ gia đình hội viên, phụ nữ còn phát triển quy mô trang trại, gia trại cây, con và đều được gắn với bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiêu biểu trong các mô hình phát triển kinh tế trên là hộ gia đình chị Đậu Thị Xuân, thôn Kim Sơn. Trước đây chị Xuân cùng chồng làm nghề khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng và trang trại chăn nuôi. Do thị trường nghề đá khó khăn, vợ chồng chị chuyển sang phát triển trang trại chăn nuôi lợn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và thành lập Công ty TNHH Xuân Hiếu, đồng thời mở cửa hàng bán sản phẩm thịt lợn an toàn của gia đình. Hiện công ty có trang trại 1.000 con lợn thịt, 110 con nái. Ngoài ra, chị Xuân còn nuôi thêm gia cầm, trồng cây ăn quả, ao cá... tạo việc làm cho 10 đến 12 lao động thường xuyên, mỗi năm lợi nhuận đạt hơn 500 triệu đồng và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện của địa phương.

Chị Bùi Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Vừa qua, Hội LHPN xã đã biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua là cán bộ, hội viên, phụ nữ xã đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển. Nhiều chị là chủ trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt, cơ sở sản xuất phát triển các ngành nghề, dịch vụ thương mại đạt thu nhập 150 triệu đồng/năm trở lên, tạo việc làm cho nhiều lao động. Các hoạt động hỗ trợ sản xuất và xây dựng mô hình kinh tế của hội viên được cấp ủy, chính quyền ghi nhận đánh giá cao.

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN xã đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của xã. Đến nay, xã Hoàng Giang có 7/7 thôn và 3 cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 92% gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,5% (2015) còn 1,58% (2019).

Bài và ảnh: Minh Trang