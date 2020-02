Hội Cựu chiến binh huyện Tĩnh Gia gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Tĩnh Gia luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mô hình nuôi thỏ thương phẩm của cựu chiến binh Hồ Văn Quảng, xã Tân Dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, 5 năm qua (2014-2019), Ban Chấp hành Hội CCB huyện Tĩnh Gia đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “CCB tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”... Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên được chú trọng. Nhờ đó, cán bộ, hội viên luôn có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định tốt vai trò, trách nhiệm; chấp hành và gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào “CCB tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” được các cấp hội CCB huyện Tĩnh Gia phát động sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, các cấp hội CCB huyện Tĩnh Gia còn tạo điều kiện cho CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Bằng ý chí tự lực, tự cường, nhiều hội viên đã nỗ lực vượt khó, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư đánh bắt, thu mua, chế biến hải sản, dịch vụ nghề cá, phát triển tiểu thủ công nghiệp... Nhiều mô hình của hội viên CCB sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, doanh thu đạt hàng tỷ đồng/năm trở lên, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, tiêu biểu như CCB Nguyễn Văn Long (xã Hải Bình), CCB Nguyễn Văn Hoàng (xã Trường Lâm), CCB Ngô Ngọc Hiền (xã Nguyên Bình)... Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên được nâng lên rõ rệt, đến nay, Hội CCB huyện Tĩnh Gia có 53,5% hội viên có mức sống khá, giàu.

Phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tổ chức hội và hội viên CCB hưởng ứng mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu. Đến nay, hội viên CCB đã tự nguyện hiến 12.818 m2 đất; 10.268 m2 tường rào và ủng hộ hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông. 100% hội CCB các xã đã triển khai mô hình chi hội CCB đảm nhận chỉnh trang nhà văn hóa thôn, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả tủ sách pháp luật. Ngoài ra, các cơ sở hội còn đảm nhận tự quản trên 30 km đường giao thông nông thôn; nhiều cơ sở hội đã tổ chức xử lý rác thải ô nhiễm môi trường, xây lò đốt rác tại các gia đình CCB và thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường... Đặc biệt, mô hình tổ CCB tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội được duy trì và hoạt động có hiệu quả, từ năm 2014 đến nay, đã cung cấp cho cơ quan công an trên 1.000 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp điều tra, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động các đối tượng ra đầu thú, cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỗi; phối hợp, tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Mô hình “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn, an toàn giao thông”, “Tổ CCB tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 1A” được duy trì, nhân rộng và có hiệu quả. Toàn huyện thành lập được 4 “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn, an toàn giao thông” ở các địa bàn trọng điểm, 17 “Tổ CCB tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 1A”, đã trực tiếp tham gia xử lý 1.027 vụ...

Song song với đó, các cấp hội CCB huyện Tĩnh Gia còn thường xuyên tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, động viên thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội CCB huyện phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở và các nhà trường tổ chức hơn 300 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ với gần 60.000 lượt người tham dự; vận động đoàn viên, thanh niên, con cháu CCB nhận thức sâu sắc về Luật Nghĩa vụ quân sự, đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt kết quả tốt; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng. Trong 5 năm, đã phối hợp giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 1.247 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần giữ vững sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

