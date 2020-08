Hình ảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa

Sáng 14-8, Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức với nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Cùng thời gian, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Tỉnh ủy - HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đoàn đại biểu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Ninh Bình, các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tề tựu đông đủ tại địa điểm tổ chức lễ viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, hết lòng vì nước, vì dân; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đất nước và nhân dân ta.

Trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sỹ,” đúng 8 giờ, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể. Mở đầu buổi lễ, với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn đại biểu Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch hội đồng lí luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Xúc động ghi vào sổ tang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa viết: “Vô cùng thương tiếc Thượng tướng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, vị tướng tài của quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng; Người đã suốt đời hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân! Học tập, noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng, ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như di nguyện của đồng chí và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”.

Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn vào viếng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Xúc động ghi vào sổ tang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng viết: “Vô cùng thương tiếc Bác Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng công sản Việt Nam! Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Bác đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Bác mất đi là một tổn thất to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và quê hương Thanh Hóa anh hùng. Trước anh linh của Bác, chúng cháu nguyện xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thỏa lòng mong ước và lời dặn dò ân cần của Bác đối với quê hương đất nước. Kính cẩn dâng hương viếng Bác”.

Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Ảnh: Minh Hiếu

Tiếp đó, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, hội đồng dòng họ Lê Việt Nam; đoàn đại biểu của gia đình, dòng họ; các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã vào viếng, bày tỏ niềm tiếc thương và sự tri ân sâu sắc với Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn với gia đình đồng chí.

Trong hai ngày Quốc tang (14-8 và 15-8), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Minh Hiếu - Thanh Huê