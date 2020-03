Hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở Quảng Xương

Thực hiện phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, Hội CCB huyện Quảng Xương đã tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp...

Trang trại của CCB Trần Văn Thịnh, CCB thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội CCB huyện Quảng Xương có 30 cơ sở hội với 11.124 hội viên. Những năm qua, các cấp hội đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Riêng trong năm 2019, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã động viên con em trong độ tuổi gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, gặp mặt, tặng quà cho 176 thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 40 triệu đồng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm. Bên cạnh đó, hội tăng cường phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB luôn tiên phong trong các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2019, có thêm CCB các xã Quảng Thạch, Quảng Trạch làm nòng cốt vận động hội viên, nhân dân đóng góp xây dựng đường điện sáng cao áp, phủ kín ánh sáng trên địa bàn toàn xã, xây 235 cột điện, nâng tổng số lên 5 đơn vị với 847 cột điện trị giá 847 triệu đồng... Ngoài ra, các cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện cũng đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào huyện Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền 231 triệu đồng và tham gia xã hội hóa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với số tiền 125 triệu đồng...

Ngoài ra, hội CCB huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình dân vận khéo. Đến nay, đã có 24/30 đơn vị xây dựng 116 cột cờ tại khuôn viên nhà văn hóa thôn, trị giá 582 triệu đồng; 100% các thôn có tủ sách pháp luật do hội CCB quản lý. Với mô hình “Hàng cây CCB”, đã có 29 đơn vị thực hiện với 58 hàng cây; ủng hộ, đỡ đầu trường mầm non mua cơ sở vật chất với hơn 253 triệu đồng...

Hội CCB Quảng Xương cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên. Theo đó, trong năm 2019, hội đã thực hiện ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện là 97 tỷ 770 triệu đồng cho 3.389 hộ vay. Hội cũng đã thành lập 3 câu lạc bộ “Giúp nhau phát triển kinh tế” với 63 thành viên, thành lập 6 câu lạc bộ “CCB bảo vệ môi trường” với 105 hội viên tham gia... Với công tác phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững trong CCB, đến nay có 10/30 cơ sở hội không còn CCB nghèo, trong đó tiêu biểu nhất là giáo dân Trần Văn Thịnh, CCB thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường. Ông là một trong những CCB gương mẫu đã làm giàu từ hai bàn tay trắng. Ông đã biến vùng đất hoang hóa thành trang trại chăn nuôi bò, gà, vịt để cho tổng doanh thu 800 triệu đồng/năm.

Cùng với thực hiện tốt các phong trào, việc làm trên, Hội CCB huyện còn thực hiện xây dựng “Nghĩa tình CCB” do Hội CCB tỉnh phát động. Cán bộ, hội viên và các doanh nhân CCB trong huyện đã quyên góp được gần 183 triệu đồng. Từ số tiền này huyện hội đã hỗ trợ xóa 3 nhà tạm, dột nát cho hội viên CCB. Ông Bùi Sỹ Thắng, Chủ tịch Hội CCB Quảng Xương cho biết: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã thực sự đi vào nền nếp và có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, đã khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào, là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động ngày càng hiệu quả. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục quan tâm nắm chắc diễn biến về chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên và trong nhân dân, kịp thời uốn nắn đối với những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời động viên cán bộ, hội viên và nhân dân ở mỗi xã, thôn 1 sản phẩm nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo từ 52 hộ xuống còn 22 hộ...

Bài và ảnh: Mai Phương