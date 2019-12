Hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã tổ chức hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công an với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Công an huyện Thọ Xuân tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Giữa tháng 10 vừa qua, chúng tôi tham gia diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” do Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức. Chưa đến giờ diễn ra hội nghị, hội trường UBND huyện đã chật kín người, ai cũng phấn khởi bởi đây là cơ hội để người dân được trực tiếp trao đổi các thông tin, hiểu và chia sẻ với những khó khăn, trăn trở của cán bộ, chiến sĩ, qua đó giúp lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều khẳng định và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng công an đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Trong đó có nhiều ý kiến đóng góp chân thành, mang tính xây dựng, phản ánh đúng tình hình ANTT diễn ra trên địa bàn, giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an có phương án, kế hoạch đảm bảo tốt ANTT, nhất là trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống trộm cắp tài sản trong nhà dân, gây rối trật tự công cộng; tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Mã; tình trạng ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải đi trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường đê, đường liên thôn, liên xã ở các xã Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Minh, Vĩnh Tân...

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là một trong những biện pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 3104 của Bộ Công an “Quy định tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với công an nhân dân”. Với nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các diễn đàn ở địa phương. Để các diễn đàn tổ chức ở cấp huyện và cấp xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo điểm cấp huyện và cấp xã, sau đó ban hành hướng dẫn, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, nội dung của diễn đàn. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức xong diễn đàn cấp huyện và trên 100 diễn đàn cấp xã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua tổ chức các diễn đàn đã có nhiều ý kiến tham gia của người dân, đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng lực lượng công an các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Các ý kiến đóng góp đều thẳng thắn, toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác, tạo được sự tranh luận, phản biện khách quan, dân chủ như tại diễn đàn cấp huyện Tĩnh Gia; có những ý kiến mang tính thời sự tại huyện Lang Chánh đề nghị lực lượng công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến tại trường học những kiến thức về Luật An ninh mạng, những vấn đề cần tránh, lưu ý khi khai thác thông tin trên mạng, tránh bị các đối tượng xấu kích động, lợi dụng... Thành phần tham gia trực tiếp tại các diễn đàn cấp huyện, cấp xã bao gồm cả lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, trí thức... thể hiện sự lan tỏa của diễn đàn trong mọi thành phần và phản ánh niềm tin, kỳ vọng của nhân dân đối với lực lượng công an. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, công an các địa phương đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi, thắc mắc của người dân trên các lĩnh vực, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của bà con đối với lực lượng công an, nhất là về ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân, công tác tiếp nhận và xử lý tin báo về các vụ việc có liên quan đến ANTT; hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; đồng thời nêu các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại...

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết, thành công lớn nhất của các diễn đàn được thể hiện ở việc quy tụ được tổ chức đảng cơ sở, tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị, chính quyền đồng hành cùng với lực lượng công an các cấp, là sự thống nhất về nhận thức, hành động cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả sau khi tổ chức diễn đàn là sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo nhân dân về sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: Quốc Hương