Hiệu quả bước đầu từ việc bố trí công an chính quy về xã ở huyện Thọ Xuân

Từ tháng 11-2019 đến tháng 3-2020, huyện Thọ xuân đã được bố trí 88 công an chính quy (CACQ) về công tác tại 30 xã, thị trấn. Sau gần 1 năm thực hiện, lực lượng này đã làm tốt công tác tham mưu, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Công an chính quy thị trấn Thọ Xuân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của huyện Thọ Xuân, những năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại thị trấn Thọ Xuân luôn được đảm bảo. Trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội đã từng bước được kiềm chế, đẩy lùi; cán bộ và Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố gây mất ổn định về ANTT, như: tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông... Cuối năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định điều động Thiếu tá Lê Khắc Hà cùng 4 CACQ của Công an huyện Thọ Xuân về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó và công an viên thị trấn Thọ Xuân. Từ khi về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an thị trấn Thọ Xuân, Thiếu tá Lê Khắc Hà đã cùng đồng nghiệp phối hợp với lực lượng công an bán chuyên trách của thị trấn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm. Phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách lĩnh vực, địa bàn cụ thể, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Công an huyện, đảng ủy, UBND thị trấn giải quyết nhanh các tình huống liên quan đến ANTT; tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết, phòng tránh. Đã tổ chức cho Nhân dân ký 1.225 bản cam kết bảo đảm ANTT chung; ký cam kết cá biệt về pháo nổ cho 24 trường hợp; tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp 1 còng số 8, 2 dao và 5 tuýp sắt. Việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là hộ khẩu một cách nhanh gọn, không gây phiền hà cho Nhân dân. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Lê Khắc Hà cho biết: Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều mới về nhận nhiệm vụ, công việc thì bao quát ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn lại rộng nên thời gian đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, do được đào tạo bài bản, cộng với kinh nghiệm công tác của mỗi người trong từng lĩnh vực, anh em đã nhanh chóng gần gũi Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó đưa ra các giải pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các tình huống liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn, nhờ vậy đã tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với lực lượng CACQ về cơ sở.

Tháng 4-2020, Đại úy Phạm Văn Thành từ phòng chuyên môn của Công an tỉnh nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an xã Xuân Hòa. “Thời điểm đó quả thực không tránh khỏi khó khăn. Trước đây làm ở phòng chuyên môn của Công an tỉnh, chỉ tập trung chuyên sâu vào một mảng công việc được giao. Còn khi về cơ sở rất nhiều lĩnh vực công việc, có những lĩnh vực còn khá mới mẻ với tôi. Vì vậy, suốt 2 tháng liền tôi gần như ở lại xã để tìm hiểu công việc, bám nắm địa bàn, tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương. Rất may, sau 2 tháng tôi có thêm 2 đồng chí là CACQ được điều động từ Công an huyện về nên công việc được san sẻ. Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời nắm bắt tình hình ANTT, tội phạm trên địa bàn, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, công khai số điện thoại của trưởng công an xã để Nhân dân kịp thời cung cấp những thông tin bất ổn về tình hình ANTT cho công an xã biết và giải quyết. Qua gần 5 tháng về đảm nhiệm chức danh công an xã, tôi và các đồng nghiệp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền công tác bảo đảm ANTT năm 2020; phối hợp với công an huyện lập hồ sơ ban đầu liên quan đến vụ việc phá hoại tài sản; đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 trường hợp; xử lý 4 trường hợp vi phạm hành chính...” - Đại úy Phạm Văn Thành bộc bạch.

Đáng giá hiệu quả bước đầu khi lực lượng CACQ về xã, đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí CACQ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và những thiếu thốn bước đầu về nơi ăn, chốn nghỉ bắt tay ngay vào công việc, tăng cường xuống địa bàn, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, tạo lòng tin trong Nhân dân; xử lý công việc rất kịp thời, chuyên nghiệp; tham mưu chính xác, kịp thời tình hình ANTT trên địa bàn, giúp địa phương giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân...”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ tháng 11-2019 đến tháng 3-2020, Công an tỉnh đã điều động, bố trí được 88 CACQ giữ chức vụ trưởng, phó, công an viên tại 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân, trong đó có 22 xã, thị trấn đã bố trí được trưởng, phó và công an viên; còn 8 xã mới có trưởng công an xã. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Bá Chân, Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết: Sau khi bố trí CACQ đảm nhiệm chức danh chủ chốt công an xã, lực lượng công an của 30 xã, thị trấn trên địa bàn đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các biện pháp, lực lượng bảo đảm tốt công tác ANTT ngay từ cơ sở. Cụ thể, tham mưu 140 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT tại các xã, thị trấn; tham mưu cho đảng ủy xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn trên địa bàn năm 2020; kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm hộ dân, nắm người, quản lý đối tượng và giải quyết tình hình ANTT tại cơ sở. Chủ động tham mưu triển khai và thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác an ninh, nhất là lĩnh vực an ninh tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện, an ninh chính trị nội bộ, không để phát sinh và hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT; chủ động nắm tình hình tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện triển khai lực lượng nắm tình hình liên quan đến dịch bệnh theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phối hợp với Công an huyện xác minh 15 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết bịa đặt, sai lệch tình hình dịch bệnh.

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, công an xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền treo gần 178 băng-zôn, khẩu hiệu về bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức cho 121 nhà trường, 35 cơ quan, đơn vị ký cam kết không vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; ký cam kết cá biệt cho 85 đối tượng có biểu hiện vi phạm, 100 hộ kinh doanh, 22 nhà xe không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Phối hợp với đài truyền thanh xã, thị trấn định kỳ tuyên truyền 1 đến 2 buổi/ tuần về các quy định công tác ANTT, các nội dung liên quan đến âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các biện pháp phòng ngừa, vận động người dân tố giác tội phạm. Phối hợp, rà soát trên địa bàn có 290 người nghiện, 139 người nghi nghiện. Tập trung quản lý tốt đối tượng hình sự; tiến hành gọi, hỏi răn đe 174 lượt đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, các bị án và các trường hợp tha tù có điều kiện. Ngoài ra, công an xã, thị trấn chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện bắt 10 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 4 vụ đánh bạc, giải quyết 4 vụ gây thương tích; vận động Nhân dân giao nộp 5 kg pháo, 5 quả pháo, 1 quả lựu đạn, 1 súng xịt hơi cay, 5 súng cồn, 1 còng số 8, 8 dao, 6 kiếm tự chế, 7 tuýp sắt....

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, công an các xã, thị trấn đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch và các phương án bảo đảm ANTT, nắm chắc người nước ngoài, người Việt đi lao động, định cư nước ngoài, phụ nữ lấy chồng Trung Quốc trở về địa phương; tình hình người địa phương từ tỉnh, vùng dịch trở về. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT kết hợp kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua công tác tuần tra đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính 55 trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, xử phạt 280 triệu đồng; phạt cảnh cáo 10 trường hợp.

“Từ những số liệu trên có thể thấy khi CACQ về xã đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các biện pháp, lực lượng bảo đảm tốt ANTT ngay tại cơ sở; tạo ra một “luồng sinh khí mới” cho địa bàn cơ sở. Nhờ nắm bắt và giải quyết nhanh, gọn nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội đã giảm. Những kết quả bước đầu đạt được của lực lượng CACQ được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng Nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao; 30/30 đồng chí trưởng công an xã được bầu vào cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao (trên 90%). Qua đó, khẳng định được chủ trương đúng đắn của Bộ Công an khi bố trí lực lượng CACQ về xã, thị trấn. Lực lượng này đã, đang và sẽ có nhiều việc làm thiết thực cùng địa phương đẩy lùi các hoạt động tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên hơn cho Nhân dân” - Thượng tá Lê Bá Chân nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Tô Dung