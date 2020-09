HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 có 3 Phó trưởng Ban mới

Ngày 21-9, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 13.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ chức Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh, các đồng chí được miễn nhiệm và các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung bà Lê Thị Hương, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Lê Thị Như Hoa, Ủy viên chuyên trách Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; ông Cầm Bá Chái, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Văn Hùng, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội; ông Lương Văn Tưởng, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội; ông Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác; ông Nguyễn Tiến Hiệu, nguyên Giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh do chuyển công tác; ông Nguyễn Văn Biện, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do chuyển công tác. Tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; ông Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh.

Minh Hiếu