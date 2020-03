HĐND huyện Như Xuân tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri

Phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện Như Xuân luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Nhiều ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các đại biểu HĐND huyện Như Xuân đã dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cấp ủy đảng, chính quyền đã đôn đốc, chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Nhờ làm tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với người đại biểu dân cử.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri những kiến nghị của cử tri được HĐND huyện chỉ đạo UBND huyện tập trung giải quyết, trả lời cho nhân dân như: Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, cử tri xã Thanh Quân đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ diện tích ruộng nước bị vùi lấp do thi công tuyến đường ATK từ Thanh Quân đi xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Ngay sau khi tiếp thu ý kiến của cử tri xã Thanh Quân, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo UBND huyện phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành kiểm tra rà soát, diện tích đất bị ảnh hưởng và có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến phương án bồi thường hỗ trợ cho nhân dân. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định hồ sơ để đề nghị Bộ Tư lệnh Công binh (đơn vị chủ đầu tư) chi trả bồi thường hỗ trợ theo quy định. Hay như việc cử tri xã Tân Bình kiến nghị huyện hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tràn thuộc tuyến đường Bình Lương - Tân Bình đi xã Xuân Khang huyện Như Thanh, vì vào mùa mưa lũ tràn này thường xuyên bị ngập nước nên người dân, nhất là các em học sinh qua lại rất khó khăn và không an toàn. Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tân Bình, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông - Vận tải nâng cấp các tràn thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa trên tuyến đường Yên Cát - Xuân Khang. Đối với vấn đề điện sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn huyện, ngay sau khi tiếp thu ý kiến của cử tri phản ánh, một số nội dung liên quan đến việc cấp điện sinh hoạt cho nhân dân, UBND huyện đã tập trung đề nghị Điện lực Như Xuân quan tâm giải quyết để bảo đảm sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Cùng với việc quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, HĐND huyện Như Xuân đã tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp. Theo đó, HĐND huyện thường xuyên đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp, HĐND huyện cũng tích cực đổi mới hoạt động thảo luận tại kỳ họp. Tại các buổi thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm cho các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và thực hiện hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm, HĐND huyện đã tăng cường hoạt động giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức nhiều cuộc giám sát đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm như: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ tại các xã Tân Bình, Thượng Ninh, Thanh Quân và UBND huyện; giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị xã Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thượng Ninh, Hóa Quỳ và Văn phòng HĐND và UBND huyện; giám sát triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã Xuân Hòa, Thanh Quân, Thanh Phong, Cát Tân và Bình Lương. Qua giám sát đã đánh giá, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng đơn vị. Đồng thời kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót; kiến nghị giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, hoạt động của HĐND huyện đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân nói chung ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh