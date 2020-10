Hành quân xanh - xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Hoạt động chung tay tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được lực lượng thanh niên công an đẩy mạnh, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Cùng với những màu áo xanh tình nguyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT tham gia các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh” trong khối thanh niên lực lượng vũ trang đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa...

Chiến dịch “Hành quân xanh” nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Nhân dân tham gia thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”... qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” là một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Công an tỉnh nhiều năm qua. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ Công an tỉnh đã và đang thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng phát triển.

Trung tâm Bảo trợ xã hội (BHXH) Thanh Hóa, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) hiện đang chăm sóc, điều trị nội trú 450 bệnh nhân tâm thần. Hầu hết các bệnh nhân khi được đưa vào đây đều ở tình trạng lâm trọng bệnh, thiếu nơi nương tựa, lý lịch nhân thân không đầy đủ và phần lớn người bệnh chưa có căn cước công dân (CCCD). Qua nắm tình hình, đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức hoạt động thiện nguyện, cơ động làm CCCD và đã cấp CCCD cho 364 người có bệnh lý bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm BTXH Thanh Hóa bày tỏ niềm vui và cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an đã chủ động tiếp cận, làm CCCD, thiết thực tháo gỡ vướng mắc trong khám, chữa bệnh, thụ hưởng các chính sách BTXH của bệnh nhân tại trung tâm.

Cũng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Công an huyện Quảng Xương đã huy động các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp đến địa bàn xã Quảng Hải làm thủ tục cấp CCCD lưu động cho 135 trường hợp là các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước và người già yếu, bệnh tật. Từ đầu năm 2020 đến tháng 7-2020, Công an huyện Triệu Sơn đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết, làm mới 9.844 CCCD, trong đó, đã tiến hành làm CCCD lưu động cho hơn 100 trường hợp là người già, người ốm đau, bệnh tật... Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gần gũi, gắn bó giữa công an và Nhân dân đang được lực lượng thanh niên duy trì, đẩy mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thanh Hóa đẹp và ấn tượng trong lòng Nhân dân.

Ngay từ đầu tháng 5-2019, Tỉnh đoàn đã triển khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” đến các đơn vị đoàn thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, 100% cơ sở đoàn đã cam kết tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Từ tháng 6 đến tháng 8-2020 toàn tỉnh thành lập hơn 20 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” thu hút gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Hơn 2 tháng tham gia chiến dịch, các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, về các thôn, xã trên địa bàn tham gia hoạt động tình nguyện cùng bà con Nhân dân tại địa phương với các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực. Tiêu biểu như: Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Xuân tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về an toàn giao thông; đoàn thanh niên Công an huyện Như Thanh đẩy mạnh tuyên truyền, chung tay phòng chống dịch COVID-19; đoàn thanh niên Công an huyện Triệu Sơn ra quân đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” với các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân”, tổ chức cấp CCCD tại cơ sở cho người khuyết tật, người già...

Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm, như: Tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12...

