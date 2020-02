Hải đội 2 - điểm tựa nơi đầu sóng của ngư dân

Trong những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, chúng tôi có dịp đến thăm Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, trước mắt chúng tôi là khuôn viên đơn vị khang trang, sạch, đẹp, từ doanh trại đến bến cảng đâu đâu cũng tràn ngập một màu xanh hoa lá, những cánh hoa đào đang đua nhau khoe sắc đón chào những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Không gian một vùng sông nước thật yên bình đối với những người lính mang quân hàm xanh nơi đầu sóng, ngọn gió. Bỗng tàu tuần tra hú vang những hồi còi báo động, khẩu lệnh chiến đấu của người chỉ huy trên tàu được phát ra “Toàn tàu chú ý, toàn tàu chú ý, báo động chiến đấu, chuẩn bị đi biển” - được biết đây là buổi huấn luyện thường xuyên tình huống báo động chiến đấu của biên đội tàu tuần tra của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) hiểu rõ các quy định của pháp luật khi vươn khơi, bám biển.

Hải đội 2 có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển phía Bắc giáp với tỉnh Ninh Bình, phía Nam giáp với tỉnh Nghệ An, có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng, nơi có đường hàng hải thuận lợi cho hoạt động giao thương vận tải biển với các nước trong khu vực và quốc tế. Nơi đây có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa và cả nước, song cũng là điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại; hoạt động thăm dò, khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản, đánh bắt trộm hải sản ngày càng gia tăng; các vụ va chạm, tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra. Chính vì thế đòi hỏi mỗi người lính Hải đội phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ thiết bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài hiện đại trang bị trên tàu, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với nhiều kinh nghiệm đi biển, gần 20 năm làm nhiệm vụ trên tàu tuần tra, Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh - thuyền trưởng tàu tuần tra BP 05-13-02 luôn có bản lĩnh vững vàng, tính cương nghị, quyết đoán. Bằng trách nhiệm và lòng nhiệt tình, anh đã cùng tập thể tàu xử lý nhiều tình huống phức tạp trên biển, trong điều kiện sóng to gió lớn, các anh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh cho biết, anh đã cùng đồng đội tham gia hàng trăm lượt tuần tra và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, gần đây nhất là ngày 4-2-2020, ngay sau khi nhận mệnh lệnh từ cấp trên điều động đi cứu nạn tàu cá TH09183TS của anh Trần Văn Thành - sinh năm 1984, trú tại thôn Tiến, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đang bị chìm chưa rõ nguyên nhân, cách bờ biển Sầm Sơn 26 hải lý về hướng Đông, khi gặp nạn trên tàu có 7 ngư dân. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng xuất phát trong điều kiện thời tiết lạnh giá, sóng to gió lớn, lúc này thủy chiều xuống thấp, việc ra vào cửa Lạch Hới rất khó khăn, nhưng các anh vẫn đưa được tàu ra khơi để kịp thời tiếp cận vị trí tàu cá gặp nạn đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo anh Trần Văn Thành, thuyền trưởng tàu TH09183TS, nếu không được bộ đội biên phòng cứu nạn kịp thời thì anh và các lao động khác trên tàu sẽ bị kiệt sức vì bị lạnh và đói, các anh rất biết ơn bộ đội biên phòng đã không quản hiểm nguy kịp thời cứu giúp ngư dân.

Ngư dân Ngô Văn Tiến ở phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn tâm tình, nghề đi biển là nghề rất nguy hiểm, luôn phải đối mặt với những rủi ro, nguy cơ tai nạn do thời tiết cũng như do sự cố kỹ thuật, nhưng nhờ được bộ đội biên phòng hỗ trợ kịp thời khi chúng tôi gặp khó khăn, bên cạnh đó các anh còn tuyên truyền cho chúng tôi về Luật Biển cũng như bồi dưỡng những kiến thức về pháp luật nên đã giúp chúng tôi vững tin và yên tâm hơn trong những lần vươn khơi.

Đại úy Đỗ Xuân Phượng, Chính trị viên Hải đội 2 cho biết, trong những năm gần đây, trước tình hình biến đổi khí hậu trên toàn cầu, thời tiết trên biển luôn diễn biến phức tạp, cực đoan, nhất là trong mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện và ngư dân làm ăn trên biển. Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 2 luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc, đơn vị còn làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Mỗi biên đội tàu tuần tra luôn được trang bị đầy đủ vật chất, thiết bị kỹ thuật cần thiết, bảo đảm trong những trường hợp khẩn cấp đủ khả năng sơ cứu ban đầu, bảo vệ an toàn tính mạng của ngư dân. Song song với đó là công tác trực thông tin báo bão luôn được duy trì 24/24 giờ trên tần số 9339, đảm bảo giữ liên lạc thường xuyên với các tàu của ngư dân trên biển. Chỉ tính riêng năm 2019, Hải đội 2 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được 27 lần, trên 386 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trực tiếp phát tờ rơi cho 754 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản trên biển, tham gia tìm kiếm, cứu nạn được 5 tàu với 35 ngư dân gặp nạn trên biển, hướng dẫn hàng trăm lượt tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Nhiều năm qua, với sự cố gắng không mệt mỏi, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn cho hàng chục lượt tàu thuyền với hàng trăm ngư dân gặp nạn trên biển. Khi xuất hiện các cơn bão trên biển hướng vào đất liền, đơn vị luôn duy trì đủ quân số và phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường ứng cứu kịp thời tàu thuyền gặp nạn. Thông qua những việc làm thiết thực trên, mỗi con tàu tuần tra biên phòng là một địa chỉ tin cậy của ngư dân khi vươn khơi bám biển, mỗi năm ngư dân cũng đã cung cấp cho đơn vị hàng trăm nguồn tin có giá trị trong việc đấu tranh, ngăn chặn những hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo, xua đuổi tàu cá nước ngoài đánh bắt trộm hải sản, khai thác trái phép tài nguyên trên vùng biển nước ta, bảo vệ ngư trường để ngư dân yên tâm làm ăn, bám biển dài ngày, từ đó mỗi một con tàu của ngư dân là một cột mốc vững vàng trên biển, đồng hành cùng những người lính quân hàm xanh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Xuân Thủy (BĐBP tỉnh)