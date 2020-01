Giữ cho mùa xuân yên vui

Cứ mỗi độ xuân về, nhiệm vụ của người chiến sĩ công an lại nặng nề gấp bội so với những ngày thường. Các anh phải hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để bảo vệ cho nhân dân vui xuân, đón tết trong bình yên, hạnh phúc.

Lực lượng công an ra quân đảm bảo ANTT trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Như mọi năm, Tết Canh Tý năm nay, lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa luôn đảm bảo 100% quân số thường trực, đồng thời phối hợp với các lực lượng ở cơ sở tích cực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong cao điểm bảo vệ tết. Tết đến, xuân về là dịp để mỗi gia đình sum vầy. Thế nhưng với lực lượng công an thì điều đó thật khó, bởi lẽ đây là khoảng thời gian mà bọn tội phạm lợi dụng sơ hở của nhân dân để gây án. Thượng tá Lê Xuân Tố, phó trưởng công an huyện cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, công an huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn các xã, đặc biệt đối với địa bàn trọng điểm phức tạp để đảm bảo bám nắm địa bàn để phục vụ tốt công tác ANTT trong dịp tết. Ngoài ra, Công an huyện Thiệu Hóa còn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý chặt chẽ di biến động, hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, biến tướng của “tín dụng đen”, “bảo kê”, không để hoạt động theo ổ nhóm, công khai, lộng hành. Sau gần 2 tháng ra quân, Công an huyện Thiệu Hóa đã bắt 4 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ buôn bán trái phép chất ma túy; 2 vụ đánh bạc...

Xác định dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tăng cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực tế trên, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Sơn đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là vào thời gian cao điểm, chủ động phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời chú trọng kết hợp tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người tham gia giao thông. Trung tá Nguyễn Văn Huy, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Sơn, cho biết: “Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đẩy mạnh, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, tập trung chú trọng đến việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy tham gia giao thông. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ; phương tiện vận tải hàng hóa quá khổ, quá tải; các phương tiện vận tải khách chở quá số người quy định; đi không đúng làn đường; tránh, vượt sai quy định; không đội mũ bảo hiểm; uống rượu bia khi tham gia giao thông...

Trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an các địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo các giải pháp đảm bảo ANTT; đồng thời, tích cực phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao nhất, góp phần kiểm soát tốt tình hình ANTT ngay từ cơ sở. Các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc đi sâu nắm tình hình, điều tra, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; địa bàn mà các đối tượng tội phạm thường hay lợi dụng gây án; các tuyến giao thông trọng điểm có khả năng tội phạm hoạt động cướp giật, trộm cắp tài sản, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, ma túy, pháo nổ; địa bàn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông... Cơ quan công an cũng có kế hoạch tham mưu cho UBND các địa phương chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn của các loại tội phạm; phối hợp với chính quyền và công an làm tốt công tác xử lý, phòng ngừa, góp phần giữ vững ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã triển khai, quán triệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, phát hiện 198 vụ, 460 đối tượng; trong đó 5 vụ giết người, 1 vụ vô ý làm chết người, 52 vụ cố ý gây thương tích, 6 vụ cướp tài sản... Phát hiện, xử lý 78 vụ, 124 đối tượng phạm tội và liên quan đến ma túy. Khởi tố 69 vụ, 102 bị can; xử lý hành chính 9 vụ, 22 đối tượng, thu giữ trên 2,3kg heroin, 5,01 gam ma túy tổng hợp, 1.952 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 64 vụ vi phạm về tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu...

Bài và ảnh: Lê Quốc