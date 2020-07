Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Sáng 3-7, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cấp ủy chính quyền các địa phương, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế -xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Công tác phòng chống tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, một số ngành nội chính, như: Cục Hải quan Thanh Hóa phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 31 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới, phạt triển gần 1.515 triệu đồng ; Cục Kiểm lâm phát hiện, xử lý 210 vụ vi phạm hành chính, tịch thu 110,854m3 gỗ các loại, 16 cá thể động vật rừng, 3.722kg dược liệu…. xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 2.404,438 triệu đồng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường và đã trả lại cho công dân 717,1 m2 đất, thu hồi về cho Nhà nước 16,36 triệu đồng. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành khối nội chính đã thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại hạn chế, những vụ việc cụ thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tập trung đông người, kéo dài gây bức xúc trong dân, sự chuyển biến suy thoái tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai… Đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để giải quyết, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của các ngành khối nội chính. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng các ngành khối nội chính đã kịp thời, thường xuyên giải quyết nhiều vụ việc phát sinh, nắm tình hình, triển khai đồng bộ có hiệu quả các phương án, mệnh lệnh từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích thêm một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế và chỉ ra một số nguy cơ còn tiềm ẩn và đề nghị các ngành trong khối tập trung thực hiện những tháng cuối năm. Theo đó, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu qủa công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, phương án hành động về giữ vững an ninh trật tự; các ngành khối nội chính, MTTQ và các đoàn thể phải nắm chắc tình hình trong dân, các tuyến biên giới đất liền, trên biển, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời. Triển khai đồng bộ, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm có tổ chức, ma túy, tham nhũng, tội phạm kinh tế; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự đại hội, an ninh chính trị nội bộ. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; nghiêm khắc xử lý đối với những đối tượng vi phạm pháp luật, vu khống.

Đồng chí đề nghị Ban nội chính Tỉnh ủy trủ trì, mời một số huyện có vụ việc thuộc thẩm quyền của huyện nhưng không giải quyết triệt để, đùn đẩy cấp trên, huyện có nguy cơ cao khiếu kiện đông người để có ý kiến chỉ đạo giải quyết triệt để; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật cán bộ, đảng viên, nhất là trong khối; tăng cường phối hợp chế độ thông tin giữa Ban Nội chính và các cơ quan trong khối, cấp tỉnh và huyện trong nắm thông tin, giải quyết các vụ án, vụ việc mới phát sinh, tồn đọng… Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số huyện, doanh nghiệp có điểm nóng, phức tạp tập trung giải quyết một số nguyện vọng chính đáng của người dân, chú trọng công tác phòng chống cháy rừng, lụt bão.

