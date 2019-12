Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm tại Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Ngày 21-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát đối với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, chủ trì buổi giám sát.

Thời gian qua, TAND hai cấp đã có nhiều cố gắng trong giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, không để xảy ra kết án oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm; không có án để quá hạn luật định do lỗi chủ quan; chất lượng xét xử đảm bảo, tỷ lệ các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan giảm đáng kể so với những năm trước đây và ở mức rất thấp. Bên cạnh đó, TAND hai cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, bảo đảm cho người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, góp phần quan trọng phòng ngừa oan, sai trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm đã được tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Việc trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung về cơ bản đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Từ ngày 15-12-2017 đến ngày 15-10-2019, TAND hai cấp thụ lý 3.462 vụ án hình sự với 6.809 bị cáo; trong đó đã giải quyết, xét xử 3.201 vụ, 6.114 bị cáo đạt tỷ lệ 92,4%.

Từ ngày 15-12-2017 đến ngày 15-10-2019, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết án hình sự ngày càng được nâng cao, đảm bảo chính xác, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của TAND tỉnh, VKSND tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới TAND tỉnh, VKSND tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc; các phòng nghiệp vụ cần tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị cấp dưới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. TAND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách chính; chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, chất lượng của đội ngũ thẩm phán, khắc phục sự chủ quan trong xét xử để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các vụ án sửa, án hủy. VKSND tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị; thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đúng với thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định…

