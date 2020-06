Giám đốc Công an tỉnhThanh Hóa Trần Phú Hà chúc mừng các cơ quan báo chí

Sáng 17-6, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Thanh Hóa, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nghe đại diện lãnh đạo Báo Thanh Hóa báo cáo khái quát những hoạt động nổi bật nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam của đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu khái quát hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo Thanh Hóa và Công an tỉnh.

Đồng thời, khẳng định những hiệu quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Báo Thanh Hóa và Công an tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời nhiều nội dung liên quan trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh thời gian qua. Trong đó, Báo Thanh Hóa đã đưa nhiều tin, bài hiệu quả, nhanh chóng, chính xác về các thành tích, chiến công xuất sắc của Công an Thanh Hóa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; những tấm gương, hình ảnh tiêu biểu của cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ, vì cuộc sống cộng đồng.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa trong thời gian qua đã quan tâm, ủng hộ, phối hợp hiệu quả với Công an tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời nhiều nội dung liên quan trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, thời gian tới Báo Thanh Hóa tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an tỉnh trong các mặt công tác, để Công an tỉnh hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Giám đốc Công ạn tỉnh thăm, chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Đến thăm, chúc mừng Đài PT&TH Thanh Hóa, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận sự quan tâm, phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Đài PT&TH Thanh Hóa trong công tác tuyên truyền với Công an tỉnh. Đài PT&TH Thanh Hóa là cầu nối phản ánh để những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thanh Hóa đến với quần chúng nhân dân một cách sinh động, thiết thực và phong phú. Trong thời gian tới, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa giữa Đài PT&TH Thanh Hóa với lực lượng Công an nói chung và Công an Thanh Hóa nói riêng trong việc thông tin, tuyên truyền liên quan trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an.

