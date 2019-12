Gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Chiều 19-12, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội, công an nghỉ hưu, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và gần 1.500 cán bộ, sĩ quan đã nghỉ hưu.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người đã tổ chức giáo dục, rèn luyện QĐND, Công an nhân dân không ngừng trưởng thành và lớn mạnh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của QĐND Việt Nam; bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân - những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa.

Đại tá Đỗ Văn Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt.

Xúc động khi được tham gia buổi gặp mặt, đại diện nguyên các cán bộ cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu cho rằng đây là dịp để lớp cán bộ đã về hưu được gặp gỡ, thăm hỏi, động viên lẫn nhau; nhắc nhở ý thức, trách nhiệm của bản thân trong giai đoạn cách mạng mới. Các ý kiến phát biểu bày tỏ niềm vui mừng trước những thành quả tỉnh ta đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và khẳng định dù đã về hưu nhưng sẽ không ngừng đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng thời kỳ đã đề ra.

Đồng chí Tống Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là sự kiện quan trọng của tỉnh thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc nhằm tri ân, tưởng nhớ đến các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh và mong muốn, dù đã nghỉ hưu nhưng các cán bộ quân đội, công an sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm quý báu để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và giàu đẹp.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã thông tin một số nội dung về tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Theo đó, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá, nhiều lĩnh vực khởi sắc, nhất là du lịch, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ vận tải,... Cùng với các loại hình vận tải truyền thống, trong năm tỉnh ta đã mở thêm tuyến vận tải container quốc tế tại cảng Nghi Sơn với tần suất 1 chuyến/tuần, góp phần đẩy mạnh giao thương hàng hóa và hoạt động dịch vụ, vận tải giữa tỉnh ta với các địa phương trong khu vực và quốc tế. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.359 tỷ đồng, bằng 102,7% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ, điều đó cho thấy năng lực nội tại của nền kinh tế tỉnh ta đang phát triển khá tốt. Huy động vốn cho đầu tư phát triển ước đạt 125 ngàn tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ; là tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu hoàn thành mục tiêu huy động được 610 ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển giai đoạn 2015 - 2020. Hoạt động kinh tế đối ngoại, vận động, xúc tiến đầu tư tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định; phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; qua đó, giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã, để toàn tỉnh còn 559 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Có thể khẳng định rằng năm 2019 Thanh Hóa chúng ta đầy ắp những sự kiện trọng đại, trong đó lớn nhất là Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người. Các sự kiện ấy đã được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta vững bước trên con đường đổi mới, hướng tới một tương lai thịnh vượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong muốn bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, các thế hệ cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; luôn gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch... góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Minh Hiếu