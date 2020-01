Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Sáng 15-1, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn TP Thanh Hoá.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí lão thành cách mạng những nét nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn rất lớn, như: Lũ ống, lũ quét ở các huyện Quan Sơn, Mường Lát, dịch tả lợn Châu phi, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt gần 28.900 đồng, gấp 7 lần năm 2010. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá; xây dựng nông thôn mới đạt kết cao, vượt mục tiêu đến năm 2020. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng mạnh; hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, có sản phẩm tăng tới 33%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực khởi sắc.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định; phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; qua đó, giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã, để toàn tỉnh còn 559 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã thông tin về những nỗ lực tháo gỡ khó khăn để triển khai, đưa vào hoạt động các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn, các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, thương mại, du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Những thành công của tỉnh trong năm 2019 là kết quả của sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương; sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng về những định hướng lớn của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tính phấn đấu rất cao, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 157.000 tỷ đồng…

Để đạt được mục tiêu này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh; tập trung chỉ đạo triển khai các “trụ cột phát triển” theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm bảo kê, hoạt động tín dụng đen, ma túy... giữ vững bình yên cho nhân dân.

Vui mừng trước những thành tựu của tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước qua những bài thơ tự sáng tác ca ngợi sự đổi thay tích cực của quê hương. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng phấn khởi trước bước phát triển mới của tỉnh, về uy tín và vị thế của Thanh Hoá được nâng cao trong cả nước. Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng cũng đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Theo đó, tỉnh cần tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhất là việc thu hút các doanh nghiệp, dự án lớn; tăng cường quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản; lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm năng lực để tăng hiệu quả đầu tư và sử dụng tài nguyên. Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, công ty TNHH, công ty lâm nghiệp và giải quyết đất sản xuất, đất ở cho người dân; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp trách nhiệm, quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng và mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng bằng vị thế và uy tín của mình trong cộng đồng dân cư, tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ và ủng hộ các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển của tỉnh, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, giá trị để Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa Thanh Hoá phát triển mạnh mẽ, xứng với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống vẻ vang của một tỉnh anh hùng.

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn TP Thanh Hoá sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

