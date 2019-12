Đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã

Trung tá Lê Công Hùng, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) thăm hỏi hộ dân thôn Yên Hà, nắm bắt tình hình ở khu dân cư.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của UBND tỉnh, từ tháng 11-2019, Công an tỉnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn.

Trong năm 2019, Công an tỉnh đã điều động 575 cán bộ, chiến sĩ bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 109 xã, thị trấn; trong đó đợt 1-2019 điều động 254 cán bộ, chiến sĩ về 60 xã, thị trấn; đợt 2-2019 điều động 322 cán bộ, chiến sĩ về 49 xã, thị trấn.

Xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) là xã bãi ngang ven biển, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển nghề cá, nuôi trồng thủy, hải sản và phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự. Trong đợt 1-2019, lực lượng công an xã được bổ sung 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy thay thế công an xã hiện có (1 người từ Công an tỉnh về, 4 người từ công an huyện về) giữ các chức danh: Trưởng công an xã (1 người), phó trưởng công an xã (1 người) và 3 chiến sĩ công an; 4 công an viên ở các thôn giữ nguyên.

Trung tá Lê Công Hùng, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh – nguyên Đội trưởng trinh sát chống gián điệp thuộc Phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh, cho biết, công việc tại địa bàn khu dân cư có nhiều điều mới so với công việc trước đây của anh. Tuy nhiên, do được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng công tác ở cơ sở trước khi nhận nhiệm vụ nên anh không quá bỡ ngỡ. “Tôi và các đồng chí mới được tăng cường đã nắm được tình hình, địa bàn, bám dân, lắng nghe dân; học hỏi kinh nghiệm làm việc ở cấp xã, nghiên cứu kỹ các quy trình giải quyết vụ việc để áp dụng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - anh Hùng nói.

Qua hơn 1 tháng, Trung tá Lê Công Hùng và các đồng đội đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã huy động toàn dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ đón quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; quản lý chặt chẽ công dân đến địa bàn tạm trú theo quy định; tiếp nhận 3 tin báo tố giác tội phạm chuyển công an huyện theo thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ việc gây gổ đánh nhau; phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến, Đồn Biên phòng Hoằng Trường tuần tra, phát hiện 1 hộp pháo dàn 49 quả (xuất xứ Trung Quốc) tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã, tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và làm thủ tục giao nộp công an huyện...

Ghé thăm hộ gia đình anh Lê Danh Sâm ở thôn Yên Hà, chúng tôi được anh cho biết: “Từ ngày có công an chính quy về xã, bà con phấn khởi và rất yên tâm. Lực lượng công an thường xuyên thăm hỏi, nắm tình hình, tổ chức tuần tra, nên tình trạng cờ bạc, tệ nạn xã hội giảm hẳn, không công khai như trước”. Còn bác Hắc Ngọc Long, công an viên thôn Trung Hải, chia sẻ: “Công an chính quy về xã đã tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, giúp công an viên các thôn nắm bắt đầy đủ, cụ thể hơn các quy định pháp luật”.

Được biết lực lượng công an chính quy về làm công an xã đã được đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện bố trí nơi làm việc, nơi ăn ở thuận lợi. Đối với 3 đồng chí công an xã trước đây, đã bố trí đồng chí trưởng công an xã làm công chức văn hóa xã, bố trí 1 đồng chí phó trưởng công an xã làm xã đội, 1 đồng chí phó công an xã nghỉ chế độ.

Trong đợt 1–2019, ngoài bố trí công an chính quy về xã Hoằng Thanh, Công an huyện Hoằng Hóa đã bố trí 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về xã Hoằng Tiến. Hiện nay thị trấn Bút Sơn đã đề nghị và được phê duyệt bố trí 8 công an chính quy về thị trấn công tác.

Theo Đề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2019 hoàn thành bố trí công an thị trấn chính quy như công an phường, bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại các xã chưa có trưởng công an, các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phức tạp về an ninh trật tự. Từ năm 2020 đến năm 2025 bố trí công an chính quy đối với các xã còn lại theo lộ trình, đến năm 2025 có 100% số xã được bố trí công an chính quy. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã bán chuyên trách lâu nay, đồng thời từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài, xây dựng thế trận an ninh vững mạnh tại cơ sở.

Việt Linh