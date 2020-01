Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các huyện Quan Sơn, Cẩm Thủy

Ngày 16-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân các huyện Quan Sơn, Cẩm Thủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, tặng quà tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói chuyện với bà con nhân dân bản Sa Ná.

Đến thăm lại bản Sa Ná, xã Na Mèo - nơi thiệt hại nặng đề trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chia vui với người dân vừa dọn vào nhà mới tại khu tái định cư. Đồng chí đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của huyện Quan Sơn; sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức thiện nguyện, cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp sức của các lực lượng vũ trang, đến nay những hậu quả của thiên tai đã cơ bản được khắc phục, đời sống của bà con đã bắt đầu ổn định.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác tặng quà cho các hộ dân tại bản Sa Ná.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần nghiên cứu cụ thể, tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, quan tâm đến vệ sinh môi trường, chú ý đến kết cấu chất lượng công trình xây dựng cho người dân. Bên cạnh đó cũng phải có các phương án để hỗ trợ sinh kế cho người dân tại nơi ở mới, tuyệt đối không để hộ dân nào không có Tết.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc bà con nhân dân bản Sa Ná đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, đầm ấm, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, khắc phục khó khăn về đất đai, tìm hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi vươn lên thoát nghèo, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân tại khu tái định cư bản Sa Ná; trồng cây lưu niệm tại bản Sa Ná.

Làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Quan Sơn báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả khắc phục hậu quả thiên tai, công tác chuẩn bị tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tiến bộ; trong đó 27/27 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị của HĐND huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,73%.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền huyện trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Quan Sơn.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới; có các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm tiến độ, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phải luôn sâu sát với bà con nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ neo đơn, khó khăn, bảo đảm cho người dân đón Tết vui vẻ, ấm cúng, an toàn và tiết kiệm. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn vui tết, đón xuân an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác thăm công an huyện Quan Sơn.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quan Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo công an huyện trong năm qua. Theo đó, Công an huyện Quan Sơn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên các lĩnh vực công tác an ninh trật tự; chủ động nắm và kiểm soát được tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà tết cho Công an huyện Quan Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quan Sơn phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong bảo đảm an ninh trật tự. Làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng lực lượng. Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân được vui tết, đón xuân an toàn, cũng như tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc tại huyện Cẩm Thủy.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Cẩm Thủy, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị huyện tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tích cực hướng dẫn nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững; chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và tạo thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp; tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ, việc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón tết, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị huyện tập trung cho phát triển sản xuất; đồng thời, rà soát lại đời sống nhân dân, cương quyết không để xảy ra việc người dân không có tết. Chăm lo các hoạt động văn hóa, thể thao, song cần bảo đảm thuần phong mỹ tục; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, ổn định chính trị, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đã trao tặng 400 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Quan Sơn; 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Thủy; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Sơn Thủy (huyện Quan Sơn).

Quốc Hương