Đồng chí Phạm Bá Oai kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân tại huyện Quan Hóa

Ngày 10-1-2020, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Hang Co Phường, xã Phú Lệ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân, công tác chuẩn bị đón tết Canh Tý 2020 tại huyện Quan Hóa. Cùng đi có đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Hóa và Thiệu Hóa.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND và đoàn công tác viếng các liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của 11 liệt sĩ dân quân hỏa tuyến, xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Cao Văn Náng, Bản Khằm, và gia đình ông Vi Văn Túy, là con liệt sĩ ở Khu 6, thị trấn Hồi Xuân; thương binh ¼ Lò Ngọc Thiêu, bản Poọng 1, xã Hiền Kiệt; Mẹ liệt sĩ Hà THị Tiếp, bản Ngà, xã Nam Tiến; Thương binh 4/4 Hà Văn Kế, bản Đồng Tâm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa.

Phó Chủ tịch HĐND Phạm Bá Oai và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 2/4 Cao Văn Náng, Bản Khằm, và gia đình ông Vi Văn Túy, là con liệt sĩ ở Khu 6, thị trấn Hồi Xuân.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa cho con cháu noi theo. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan cần tiếp tục nêu cao truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Quan Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai, chúc mừng và biểu dương những kết quả khá toàn diện mà huyện đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Quan Hóa cần lưu ý triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn, tiết kiệm, đặc biệt là chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để hộ nào không có Tết. Nhân dịp này, Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 160 triệu đồng xây 4 nhà đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Tại Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đã ghi nhận những thành tích xuất sắc mà đơn vị đạt được trong năm qua, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương giữ vững sự ổn định trên tất cả mọi mặt, xây dựng địa bàn biên giới phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đón xuân mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe; đồng thời không quên nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, tham mưu, phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền cà các ban ngành lien quan bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tô Hà