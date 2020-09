Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc

Sáng 4-9, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 kiện toàn nhân sự HĐND và UBND huyện. Dự kỳ họp có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hậu Lộc đã thông qua các tờ trình miễn nhiệm chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đối với đồng chí Phạm Thị Hường (do chuyển công tác khác); Trưởng ban Pháp chế đối với đồng chí Lê Xuân Lộc (do nghỉ hưu trước tuổi); Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đối với đồng chí Lê Ngọc Hưng (do chuyển công tác khác); Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Luệ (do nghỉ hưu trước tuổi); Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Trịnh Ngọc Châu (đến tuổi nghỉ hưu) và Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Long (do thôi tham gia Ban Chấp hành, không phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện).

Cùng với đó, kỳ họp còn xem xét miễn nhiệm 7 Ủy viên UBND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự, HĐND huyện Hậu Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung các đồng chí: Nguyễn Trọng Dưỡng giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Nguyễn Văn Tiến giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; Trịnh Cao Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cảm ơn các đại biểu HĐND huyện đã tín nhiệm các đồng chí vào các chức danh của HĐND và UBND huyện. Đây là vinh dự lớn lao, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hậu Lộc.

Thay mặt những người được bầu tại kỳ họp lần này, đồng chí hứa với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, Nhân dân, cử tri và các đại biểu HĐND huyện sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng; kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đem hết khả năng để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Trên cương vị mới đồng chí sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của lãnh đạo tiền nhiệm, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo huyện bám sát nghị quyết, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND huyện. Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND huyện, góp phần thiết thực xây dựng huyện Hậu Lộc phát triển toàn diện, trở thành huyện khá của tỉnh. Trước mắt sẽ sớm ổn định công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2020.

Đồng chí cũng mong muốn, tiếp tục nhận được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của các đại biểu HĐND và Nhân dân trong huyện; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện.

Đồng chí cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến xã ngày càng vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc tặng hoa các đồng chí thôi tham gia công tác và nhận nhiệm vụ mới.

Ngọc Anh